První příznaky těhotenství: citlivá prsa i nos a neustálé hledání WC

Ranní nevolnosti klidně celý den

Proslulé těhotenské nevolnosti si prožije až 80 % budoucích matek. Nechutenstvím může žena trpět už před prvním vynecháním menstruace, tedy již několik dní po početí. Na vině je hormon choriogonadropin, který začne uvolňovat placenta. Kromě toho pak ženy trápí další žaludeční potíže nebo zvracení a rozhodně to nemusí být jenom po ránu, ale i odpoledne nebo večer. Ve 2. trimestru zpravidla nechutenství ustupuje, týká se pak jen asi 20 % žen. Nevolností však není třeba se bát, jsou znamením, že vývoj embrya probíhá zdárně a v pořádku. Podle studie kanadských vědců dokonce nevolnosti plodu prospívají.

„V případě nevolností v průběhu celého dne mohou těhotné ženy dodržovat dvouhodinové intervaly stravování i v noci. Stačí mít na nočním stolku rohlík a občas si ukousnout. Skutečně to pomáhá,“ radí gynekolog a sexuolog MUDr. Pavel Turčan.

Cítíte až za roh

Podle některých studií je čich těhotných citlivější až o 80 %, a to i v raných stadiích těhotenství. Někdy začnou být ženě nepříjemné i vůně, které měla dřív v oblibě. Vědci zatím přesně neví, co způsobuje zlepšení čichu. Příčinou může být větší prokrvení centra čichových receptorů. V těhotenství se totiž zvyšuje objem průtoku krve v těle až o 40 %. Proto srdce budoucích maminek bije o 10 až 15 úderů za minutu rychleji.

Dalším vysvětlením větší citlivosti čichu může být obranný mechanismus. Žena podle pachu rozpozná například zkažené jídlo nebo jedovaté výpary. Látky, které by normálně dospělému neublížily, by však mohly poškodit plod. Právě citlivější nos může být příčinou ranních nevolností. Výzkum ukázal, že ženy, které o čich přišly, v těhotenství netrpěly nechutenstvím.

Přecitlivělá prsa

Mezi první fyzické příznaky gravidity patří také změny citlivosti prsou. Těhotnou ženu ňadra pobolívají, jsou oteklá a pomalu se začínají zvětšovat. I bradavky se mohou již na počátku těhotenství zvětšit a ztmavnout.

Některým ženám z prsou vytéká první mateřské mléko nazývané kolostrum již v raných fázích těhotenství. Budoucí maminky obvykle najdou kolem bradavek zaschlý nažloutlý povlak.

Neustálé čurání

I teprve pár dní těhotné ženy cítí nutkání na toaletu mnohem častěji než dříve. Stejně jako nevolnosti je tento stav způsoben hormonem choriogonadropinem, který více prokrvuje pánev, a proto je močový měchýř oodrážděný. Těhotné ženy se někdy i dostávají do nepříjemné situace, když kýchnou nebo dostanou záchvat smíchu a dojde k neovladatelnému úniku moči.

Žena v prvních týdnech gravidity cítí časté nutkání k močení, i když je v měchýři jen trocha tekutiny. Nejvíce trpí ženy tím, že musí kvůli čurání vstávat v noci. „Proto je dobrým řešením, když ženy pijí více tekutin v průběhu dne a večer už jejich přísun omezují,“ radí Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma. Potíže mohou ustat v polovině těhotenství, ale později se vrací s tím, jak dítě roste a začíná tlačit na močový měchýř. Dobrým trikem je se při močení předklonit, aby se měchýř dokonale vyprázdnil.

Výtok

Vedle výtoku z prsou může docházet také ke vzniku výtoku z pochvy. Je obvykle bez doprovodného svědění či pálení. Děložní hrdlo si tím vytváří hlenovou bariéru, která zabraňuje otevření pochvy a chrání tak dítě před možnými infekcemi.

Únava

Těhotenství je pro ženské tělo velkou zatěžkávací zkouškou a často si vybere daň v podobě únavy. Ta se může projevit již kolem šestého dne po oplodnění vajíčka.

„V počátku těhotenství výrazně stoupá tvorba progesteronu, která se udržuje v průběhu prvních tří měsíců, a je na ní závislé udržení gravidity.Tento hormon má na tělo několik účinků a jedním z nich je právě zvýšená únava a ospalost. Z dalších je to pocit nafouknutí v podbřišku, zpomalení střevní peristaltiky, tedy pohybů střev, což má za následek větší plynatost, zadržování vody v těle,“ vyjmenovává gynekolog Pavel Turčan.

Lékaři únavu připisují kromě progesteronu také snížené hladině krevního cukru, nízkému tlaku a celkově větší produkce krve v těle těhotné ženy.



Bolesti v podbřišku a špinění

Průvodce otěhotněmím zdarma Snažíte se o miminko? Stáhněte si průvodce Ze snažilky maminkou zdarma na eMimino.cz.



V době od šestého do dvanáctého dne od oplodnění se vajíčko usazuje v děloze. Žena to může pocítit jako drobné křeče v podbřišku. Jsou ale i další důvody křečí. „Jednak to může být pod vlivem hormonálních změn, například v souvislosti se zvyšující se hladinou progesteronu, ale taky z toho, že děloha, ve které se rostoucí zárodek nachází, se začíná zvětšovat. Jak roste, táhne sebou i vazy, kterými je v malé pánvi upevněná. Tyto vazy se navíc pod vlivem hormonů začínají mírně rozvolňovat a prosakovat zadržováním vody,“ vysvětluje gynekolog.

Křeče někdy doprovází také špinění, většinou se jedná o tzv. implementační krvácení a je mnohem slabší než menstruace. Ale ženy by se přesto při jakémkoliv krvácení nebo špinění v těhotenství měly mít na pozoru.

„Někdy to nemusí znamenat nic, někdy dojde jen k prasknutí nějaké drobné cévky, třeba na povrchu čípku, někdy i v souvislosti s pohlavním stykem, protože prokrvení v graviditě je zde výraznější. Může být ale rovněž z důvodu hrozícího potratu, například z nedostatečné tvorby progesteronu. Proto by žena se špiněním či slabším krvácením měla být vyšetřena na gynekologii a poradit se svým lékařem o vhodné léčbě či klidovém režimu,“ říká doktor Turčan s tím, že je vždy lepší zbytečná návštěva u lékaře a klid v duši, než si později něco vyčítat.