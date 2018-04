Vše o těhotenských testech: z krve graviditu zjistíte už po 8 dnech

Těhotenský test analyzuje buď vzorek ženské moči nebo krve. Sleduje se přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG). Tento hormon začíná být produkován zárodkem placenty v momentě oplodnění. Jakmile je oplodněné vajíčko implantováno do dělohy, produkce hCG prudce vzroste. Během pouhých čtyřiadvaceti hodin zdvojnásobí své množství. Hormon hCG se ukáže nejprve v krvi a o pár dní později i v moči ženy. Hladina hCG se začíná zvyšovat v prvních 7 až 10 dnech těhotenství. Hodnoty vrcholí v 10 až 12 týdnu těhotenství, mezi 16 až 20 týdnem naopak klesají.

Na svědomí má vynechání menstruace, ranní nevolnosti a zvracení, které většinou ustoupí ve druhém trimestru, protože tehdy jeho hladina začíná po 10. týdnu těhotenství pomalu klesat. Společně s progesteronem stojí hCG za nadměrnou únavou a zvýšenou potřebou spánku těhotných žen.

„Falešně negativní výsledek může způsobit příliš zředěná moč nebo krev, příjem tekutin by tedy měl být před testem normální. Ideální je provést test z první ranní moči. Falešně negativní výsledky může způsobit i užívání některých léků - zejména diuretik nebo antihistaminik,“ upozorňuje gynekolog Štěpán Budka, vedoucí lékař Pronatal Kolín. Podle něj bývají testy častěji falešně negativní než falešně pozitivní, ale i k takovým situacím výjimečně dojde.

„Důvodem může být přítomnost krve a bílkovin v moči (např. ve spojení s infekcí urologickou či gynekologickou, nebo urologickým či gynekologickým krvácením), dále užívání některých léků jako antiepileptika, léky proti Parkinsonově chorobě, léky na spaní, sedativa. Falešně pozitivní test mohou mít na svědomí i některá poměrně vzácná onemocnění - např. trofoblastická nemoc. Nicméně falešně pozitivní výsledky jsou méně časté, řekl bych až raritní,“ doplňuje gynekolog Štěpán Budka z kolínské reprodukční kliniky.

Za těhotnou se žena považuje právě od vynechání menstruace, což je většinou také moment, kdy sáhne po těhotenském testu anebo se vydá za svým gynekologem. Včasná diagnostika gravidity je důležitá zejména kvůli životosprávě budoucí matky (kouření, alkohol, léky apod.), případně kvůli brzkému provedení interrupce při nechtěném otěhotnění. Těhotenský test ale odborníci doporučují provádět např. i před nasazením antikoncepce.

Test z moči

Klasický těhotenský test zkoumá hladinu hCG v moči a je k dostání v několika citlivostech na přítomnost hormonu. Ty nejcitlivější (20 až 25mIU/ml) by teoreticky měly zaznamenat zvýšenou hladinu hCG již asi první týden po uhnízdění vajíčka na děložní sliznici. Pozor, uhnízdění ale neprobíhá ve stejný den jako oplodnění, oplodněnému vajíčku (tj. vajíčku, do kterého pronikly spermie). Může trvat až šest dnů, než se zanoří do děložní sliznice a tzv. uhnízdí.

Hladiny hCG se můžou u žen vyvíjet trochu odlišně, lékaři proto doporučují provádět domácí těhotenský test z moči nejdříve v den očekávané menstruace anebo po jejím vynechání. Pokud jste opravdu nedočkavá, můžete nejcitlivější test z moči zkusit deset dnů po poslední ovulaci. Vždy se doporučuje použít první ranní moč, případně moč po delší pauze v močení.

Test z krve

Test z krve vám dnes nemusí provádět jen lékař, těhotenské testy z krve jsou k dostání i v lékárnách nebo na internetu. Krev si odeberete vpichem do bříška prstu, podobně jako při inzulínových testech. Výrobci uvádějí, že krevní test dokáže bezpečně rozpoznat graviditu již osmý až devátý den po oplodnění, respektive druhý až třetí den po začátku hnízdění. I zde platí, že nadměrný příjem tekutin může krev příliš naředit a test pak nemusí správně rozpoznat hladinu hCG. Na druhou stranu jej ale můžete provádět kdykoliv během dne (nikoliv tedy jen po ránu, jak se doporučuje u testů z moči).



Prohlídka u gynekologa

Mnoho žen zamíří po vynechané menstruaci rovnou ke svému ženskému lékaři či lékařce. Tam může dojít k testu moč nebo krve, další možností je vyšetření pohmatem, kdy se lékař řídí tím, jestli je děloha ženy zvětšená. Další možností je prohlídka pomocí ultrazvuku, kdy se odborník rovnou „podívá“ do ženské dělohy a po uhnízděném vajíčku.



Jak se vyznat v čárkách

Historie testů Nejstarší záznamy o těhotenských testech z moči se datují do 1350 před naším letopočtem. V té době testovaly egyptské ženy svůj těhotenský stav močením na semena pšenice a ječmene po dobu několika dnů. Podle tohoto testu v případě, že semena pšenice začala klíčit, žena mohla dítě očekávat, byla tedy pravděpodobně těhotná. Vyklíčení ječmene pak naznačovalo narození chlapce. Pokud pšenice ani ječmen nevyklíčily, žena těhotná nebyla. I když to zní jako pohádka, v roce 1960 vědecká zkouška močení žen na pšenici a ječmene potvrdila v 70% pravdivost těchto testů. Ještě zajímavější však je, že při močení mužů na toto obilí nikdy k vyklíčení semen nedošlo.

Test z krve i moči obsahuje testovací proužek, který má plazmovou membránu obsahující tři typy protilátek a barviva ve třech různých zkušebních zónách: reakce, testovací a kontrolní zóny. Podle návodu se na testovací proužek exponuje vzorek moči/krve (například na jednom konci proužku nebo se umístí moč v malé jamce v pásu, každý výrobce to má jinak).



Zóna jedna, známá jako reakční zóna, obsahuje specifické protilátky monoklonálního hCG alfa-řetězce. Je-li přítomen hCG, tyto enzymy se začnou vázat na molekuly hCG předtím, než projdou do druhé zóny, známé jako testovací zóna. V případě nepřítomnosti hCG v moči zůstanou tyto enzymy nevázané.

Druhá testovací zóna obsahuje polyklonální anti-hCG protilátky a substrát barviva. Pokud je hCG přítomen ve vzorku krve/moči, budou se vázat na specifické protilátky hCG alfa-řetězcem v reakční zóně testu před dosažením testovací zóny. Polyklonální anti-hCG protilátky (a pak činidlo barvy) jsou uvolněny pouze v přítomnosti těchto vázaných molekul, takže barevný proužek nebo tečka se objeví v testovací oblasti, pouze pokud je přítomen hCG v moči (tj. žena je těhotná).

V praxi to znamená, že pokud se objeví dvě čárky, tak jste těhotná. Pokud se objeví jen jedna v testovací zóně, pak jste také těhotná. Pokud se objeví jenom jedna čárka v kontrolní zóně, pak nejste těhotná. Jestliže se na testu nezbarví vůbec nic, pak je neplatný a je nutné jej zopakovat.