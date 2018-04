Zánět dásní může způsobit předčasný porod. A ovlivní i zuby miminka

Co dítě, to jeden zkažený zub v ústech matky, tradovalo se dříve. Dnes už to rozhodně neplatí. Zubaři naopak ví, že správná péče o chrup začíná již těhotenstvím - tím, jak matka pečuje o své zuby i vhodnou stravou, může ovlivnit zuby ještě nenarozeného dítěte.