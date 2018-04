Holka, nebo kluk? Čtyři oblíbené babské rady potvrzují i lékaři

Velmi přesně vám dokáže pohlaví miminka odhadnout doktor během ultrazvukového vyšetření ve 20. týdnu. Ale jak to vydržet do té doby? Můžete si zkrátit čekání všemožnými více či méně funkčními metodami. Existuje jich nespočet - od zakulacení břicha těhotné přes odhad pohlaví podle chutí až po barvu moči těhotné ženy.



Většina z nich není založena na žádných vědeckých důkazech a jsou to opravdu jen povídačky. Některé z nich se ale podařilo lékařům potvrdit, i když nedosahují takové spolehlivosti, jako určení pohlaví lékařem při ultrazvukovém vyšetření.



1. Ranní nevolnost

Jde o babskou radu, která se ale spolu s moderními poznatky lékařské vědy potvrdila. Ženy čekající holčičky opravdu více trpí závažnými ranními nevolnostmi, kvůli kterým zvrací třeba až padesátkrát denně a musí se proto obrátit na lékaře. Studie provedená ve Skandinávii potvrdila, že 55 % žen přijatých v nemocnici s vážnými ranními nevolnostmi se následně těšilo z narození holčičky. K podobným výsledkům se dobrala i nedávná studie Leny Edlundové z Kolumbijské univerzity, podle jejích dat porodilo 56 % žen se závažnou ranní nevolností dívky.

V případě závažné ranní nevolnosti by matky neměly váhat s vyhledáním lékařské pomoci, neustálé zvracení totiž může vést k dehydrataci, ztrátě kil namísto jejich nabírání a v těžkých neléčených případech může ohrozit i nenarozené miminko.

2. Podívejte se na taťku

Možná už jste si všimla, že s přibývajícími týdny se nezakulacujete jenom vy, ale i váš partner. Podle malé dánské studie, které se zúčastnilo 100 otců netrpělivě čekajících na potomky, nabrali do ženina porodu nejvíc kil otcové, kteří se pak radovali z dcerušek.

3. Důkaz v obličeji

Mezi další populární babské rady patří ta, že zatímco malý chlapec dodává své těhotné matce krásu, malá dívka ji naopak „odčerpává“. Tak to samozřejmě nefunguje, ale na pleti těhotné ženy se pohlaví miminka opravdu může projevit. Podle výzkumu provedeného ve Francii totiž 90 % žen trpícími akné čeká holčičku.



Pokud trpíte v těhotenství akné, rozhodně se ho nepokoušejte léčit sama a obraťte se na odborníky. Některé látky přítomné v krémech a mastičkách proti pupínkům by totiž mohly negativně ovlivnit vývoj plodu.

4. Mateřský instinkt

Možná už teď máte pocit, že o svém nenarozeném miminku víte víc, než kdokoliv jiný. Podle britského deníku The Sun máte pravdu - až 71 procent žen podle něj dokáže správně odhadnout, jestli čekají chlapečka nebo holčičku. Taková čísla se zdají velmi slibná, ale nejsou známy bližší informace o sběru dat a jejich vyhodnocování.

Pokud si velmi přejete zrovna to druhé pohlaví, než jaké vám vychází, neklesejte na mysli. Jsou to přeci jen způsoby odhadu a nakonec může být všechno jinak. A jakmile budete své malé miminko držet konečně v náručí, jeho pohlaví bude pravděpodobně to poslední, co budete řešit. Většině matek se totiž jejich drobeček zdá naprosto perfektní a nesejde jim na ničem jiném, než na jeho dobrém zdraví.



