Otec u porodu může mít různé funkce. Jak se připravit a co čekat?

Přítomnost partnera u podporu je dnes často brána jako samozřejmost, přesto by se měl každý pár rozhodovat podle sebe a svých pocitů. Kromě toho hraje roli spousta dalších faktorů, prozrazuje dula Jitka Čejková, autorka prvního českého Manuálu pro muže u porodu.



S partnerem nebo bez něj?

„Zásadní je, zda si to přeje jeho partnerka. Dále záleží na typu porodnice a jejích provozních podmínkách - jaký prostor tam bude pro něj k dispozici, jestli ho pustí se ženou od začátku nebo až později. Jestli muž zná prostředí porodnice. Jestli mu nevadí krev, nemocniční prostředí. A jestli bude se svou ženou sám, nebo s nimi bude navíc soukromá porodní asistentka nebo dula,“ vyjmenovává důležité otázky průvodkyně těhotenstvím a porodem Čejková.



Rozhodně nedoporučuje, aby muž šel k porodu jenom proto, že si to přeje partnerka, i když o tom sám není vnitřně přesvědčený a nebo se dokonce bojí. Emoce jsou velmi nakažlivé a nepříjemné pocity muže by se mohly přenést i na rodící ženu. Na druhou stranu pokud si žena chce porod raději prožít ve společnosti žen a zdravotního personálu, měl by muž její přání respektovat.



„Když žena nechce muže u porodu, většinou to není projev nelásky nebo snaha zabránit kontaktu s dítětem, ale jednoduše přirozený stud, nechce před svým milovaným náhodou pustit při porodu stolici nebo nechce, aby ji viděl bezmocnou apod. Neposuzujte tedy a nevytvářejte domněnky. Počítejte s tím, že je možné, že se vaše rozhodnutí změní během porodu. Zůstaňte věrni tomu, co budete cítit, až se porod skutečně rozběhne,“ nabádá budoucí tatínky dula Lilia Khousnoutdinova.

Ženy by se podle ní měly vzdát představ o tom, že rodit lze „důstojně“ - porod může být velice krásný, intenzivní, ale také syrový zážitek. Pro mnoho párů je proto dobré prozkoumat flexibilní možnosti: třeba že partner odchází před druhou dobou porodní a vrací se hned po narození; nebo partner sedí u hlavy ženy a “nevidí”, co se děje dole, apod.



Pro mnoho mužů je na porodu nejděsivější pocit, že své trpící partnerce nemohou nijak pomoci. Pokud chtějí být ženě oporou, musí svou psychiku obrnit a soustředit se na pocity ženy, nikoliv na ty své.

„Připravte se taky na to, že u porodu se často vynořují silné emoce, i ty potlačované, takže pokud mezi sebou máte hodně složitý vztah, může být moudřejší, aby muž u porodu nebyl a žena se mohla soustředit na rození, namísto toho, aby řešila manželské či partnerské nesoulady. Je též možné, že žena bude nadávat, plakat, stěžovat si nebo křičet, že umírá. Připravte se na to, neberte to osobně, a nebojte se toho, nejčastěji to bývá známka toho, že se blíží k závěrečné fázi porodu a hormonální změny způsobují silné emoční výkyvy,“ varuje muže Lilia Khousnoutdinova.



Jak se připravit před porodem

Pokud se partneři domluví na přítomnosti muže u zrození potomka, měl by se i otec na porod připravit. Pomůže mu to odbourat obavy, nejistotu a stát se pro partnerku opravdovou oporou.

„Muž by se měl jít se svou ženou do dané porodnice předem podívat. A to ideálně do více porodnic, aby si mohli společně vybrat (pokud nejsou zdravotní důvody, které by výběr neumožňovaly). Společně mohou navštívit tzv. ukázkové dny popř. předporodní kurz pořádaný porodnicí, aby se seznámili s atmosférou a běžnými postupy,“ navrhuje mužům Jitka Čejková. A podle ní budoucím rodičům neuškodí, ani pokud navštíví předporodních kurzů více.



Duly a porodní asistentky otcům také doporučují, aby se podívali na porodní film, který je připraví na to, co se bude během porodu dít. Ideální je vybrat si film z přirozeného porodu (pokud se nechystáte na plánovaný císařský řez), kde se muž seznámí s jeho fázemi, průběhem kontrakcí a uvidí, jaká může být role muže po ženině boku. Většina těchto filmů pochází ze zahraničních porodních domů nebo domácích porodů.



„Je dobré vidět, jak žena spontánně reaguje, jak se při porodu chová, jak si vokalizuje. Co jí dělá dobře a jaký klid během porodu tam většinou je, pokud se jedná o porod doma nebo v porodním domě,“ vysvětluje Jitka Čejková.



Role otce na porodním sále

Partner by měl být dopředu dobře seznámen s porodními přáními ženy, stejně jako s možnými scénáři lékařských zákroků (proč a kdy se dělají, k čemu vedou). Jeho role u porodu může mít mnoho podob a mohou se během samotného porodu měnit. V první řadě by se měl soustředit na plnění přání rodičky.

„Někdy je muž „jen“ tichá podpora - ženu drží za ruku a uklidňuje svou přítomností a vlastním klidem. Jindy funguje jako velmi akční fyzická podpora, kdy ženu podpírá v úlevových pozicích při kontrakcích, masíruje ji, pomáhá jí s chůzí apod. Dále může být komunikační prostředník mezi ženou a lékařským personálem - proto by měl přesně znát ženina přání a zvládat číst její emoce. Dále funguje i jako servisní podpora, protože porod může být celkem dlouhá záležitost, během které je nutné starat se o příjem tekutin, jídla, vytváření prostředí příjemného pro ženu. A v neposlední řadě je to samozřejmě otcovská role,“ vyjmenovává Jana Čejková.

Pokud dojde k císařskému řezu v plné narkóze, pak může muž po porodu suplovat matku při bondingu s novorozencem a umožnit mu kontakt s kůží rodiče (pokud to tedy zdravotní stav miminka dovoluje).



Po porodu

Těsně po porodu nastává nejkrásnější chvíle, při které se nová rodina vzájemně seznamuje. „Muž v tu chvíli často pláče, oddechne si, objímá svou ženu a sklání jí obdiv. Vítá se se svým dítětem, které je v tuto chvíli ideálně v ženině náruči. Je to velmi emoční chvíle. Partner také fotí maminku a novorozence. Může se mu udělat i mdlo, hlavně pokud dlouho nejedl a nepil,“ popisuje své zkušenosti duly Jitka Čejková.



Pokud to porodnice a vaše finance dovolí, doporučuje partnerovi zůstat se ženou a dítětem na oddělení šestinedělí na nadstandardním pokoji.



Muž by měl být nachystán i na propuštění ženy a dítěte z porodnice. Rodička může být unavená a jeho pomoc pro ni bude neocenitelná.



„Prostě neočekávat, že se vrátí žena ve skvělé kondici, odpočatá, rozesmátá. Může to tak být, ale je lepší počítat i s tou náročnější variantou. Mít doma nachystané prostředí - uklizeno, nakoupené potraviny, popř. i uvařeno. Nezvat nečekané návštěvy. Ptát se ženy, co si ona přeje, domlouvat se společně,“ radí nastávajícím otcům Jitka Čejková.

Nově zavedená otcovská dovolená umožní tatínkům zhostit se tohoto úkolu o trochu lépe. Během šestinedělí by pak měli být i nadále pro ženu oporou a střídat se s ní v péči o dítě, aby si mohla odpočinout, v klidu se najíst a vyspat se.

„Ze začátku toho bývá na hodně prvorodiček moc. Důležité je, aby žena mohla mít dostatek spánku. Spánkový deficit neprospívá poporodní psychice. Žena může mít pocity, že je toho na ni moc, že nic nestíhá, že nezvládá být dobrá máma. Valí se na ni spousta různých doporučení, rad a často i velmi rozporuplných. Zjišťuje, že se nedá nic plánovat. Někdy může mít i nějaké fyzické problémy, hojení po porodu, potíže s kojením,“ upozorňuje Jitka Čejková s tím, že právě chápající a nápomocný partner pomůže novopečené mamince vyrovnat se s novou situací a brzy se stabilizovat.