Osm potravin, které mohou ohrozit těhotenství

V těhotenství více než kdy jindy záleží na vašem stravování a některé potraviny a nápoje byste měla ze svého jídelníčku zcela vyloučit. Budoucí maminka by si určitě měla hlídat složení stravy a zvýšit příjem některých vitaminů a minerálních látek.

„Jíst doplňky stravy v těhotenství není nutné, ale je doporučované. V případě pestré stravy by těhotná žena měla svému tělu dodat optimální množství vitaminů, ale mnohdy tomu tak není. Určitě je tedy vhodné, aby těhotná žena přijímala v doplňcích stravy navíc hlavně kyselinu listovou (vitamin B9), vitamin B12, C a E, železo, zinek, vápník nebo hořčík,“ radí nutriční specialistka Světa zdraví OneLife Kamila Novotná.

A kterým potravinám by se měly budoucí maminky naopak vyhnout?

Játra

Paštiky a další výrobky z jater jsou velmi bohaté na vitamin A. To je obvykle pozitivní věc, nicméně těhotné ženy by se měly podle serveru naturalon.com výrobkům z jater vyhnout, a to zejména v prvním trimestru těhotenství.

Nadměrná konzumace potravin bohatých na vitamin A je totiž spojována s vrozenými vadami. Těhotné ženy by tak rovněž neměly užívat doplňky stravy s rybím olejem nebo multivitaminy obsahující vitamin A. Pokud máte pochybnosti, váš lékař by vám měl poradit, jaké množství vitaminu A je dobré pro vás a vaše dítě.

Kamila Novotná rovněž v těhotenství nedoporučuje nadměrnou konzumaci jater nebo paštiky. „Jsou sice dobrým zdrojem důležitého železa, ale také obsahují poměrně vysokou koncentraci vitaminu A, který by mohl vyvíjejícímu se děťátku uškodit. Beta-karoten, tzv. provitamin A, je ale vhodnou variantou tohoto vitaminu. Je důležitý pro růst buněk, zdravou kůži a pozitivní vliv má i na oči. Najdete ho ve všech paprikách, mangu, mrkvi, sladkých bramborách, rajčatech nebo třeba meruňkách,“ řekla Novotná a dodala, že podle nových studií je také dobré dávat si pozor na přijímání nadměrného množství vitaminu D.

„Vysoká hladina vitaminu D v těhotenství může mít u dětí na svědomí pozdější přecitlivělost a alergii na některé potraviny. Důležité je, aby nastávající maminka užívala vždy preparáty vhodné pro těhotné ženy. Běžné doplňky stravy by mohly totiž obsahovat menší či větší poměr jednotlivých vitaminů, což by mohlo plodu v těch nejhorších případech i uškodit,“ varovala Novotná.

Syrová nebo nedovařená vejce

Domácí majonéza či vejce na hniličko sice patří mezi delikatesy, ale pokud jste zrovna těhotná, měla byste na pokrmy obsahující syrová nebo nedostatečná uvařená vejce raději zapomenout. Vejce totiž mohou obsahovat bakterie salmonely, které mohou způsobit onemocnění zvané salmonelóza. To se projevuje těžkým zvracením a průjmy, které mohou ovlivnit i vaše nenarozené dítě.

Vejcím se samozřejmě nemusíte v těhotenství vyhýbat úplně, důležité je však dbát na to, aby byla řádně uvařena. Po přípravě pokrmů z vajíček si také důkladně umývejte ruce, jelikož salmonela se může nacházet i na skořápkách.

Alkohol

Co se týče konzumace alkoholu v těhotenství, prakticky neexistuje bezpečný limit, i když názory odborníků se různí. Někteří lékaři dokonce povolují těhotným ženám skleničku vína jednou týdně. Nicméně neoddiskutovatelným faktem je, že prostřednictvím placenty se alkohol dostává i do tkání a orgánů plodu.

Navíc alkohol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu nejen v prvním trimestru, ale po celé těhotenství. A čím více a čím častěji žena v těhotenství pije alkohol, tím se zvyšuje riziko potratu, vrozených vad, duševních poruch a poruch vývinu. V extrémních případech hrozí také těžké poškození známé jako fetální alkoholový syndrom.

Nezralá papája

Lahodné exotické ovoce by málokdo řadil jinam než mezi superzdravé potraviny a víceméně by měl pravdu. Ovšem je rozdíl mezi zralým plodem papáji a nezralým plodem tohoto ovoce, které může být pro těhotné ženy nebezpečné.

Vysoký obsah latexu v nezralé a polozralé papáji totiž vyvolává kontrakce dělohy, což může vést až ke spontánnímu potratu. Pokud se snažíte otěhotnět, nebo už těhotná jste, raději si toto sladké ovoce odpusťte úplně. Nebezpečná je sice jen nezralá papája, ale v našich končinách se s tímto ovocem ani v jeho plně zralé podobě nepotkáváme.

Ryby s vysokým obsahem rtuti

Není ryba jako ryba. I když obecně platí, že ryby jsou skvělým zdrojem srdci prospívajících omega-3 mastných kyselin, některé druhy obsahují více nebezpečné rtuti než jiné. Rtuť patří mezi nejjedovatější prvky vůbec a kromě akutních otrav doprovázených bolestmi břicha a střevními obtížemi může způsobit i dlouhodobé zdravotní problémy. Rtuť totiž zůstává v ledvinách celá desetiletí a může způsobovat vypadávání vlasů a zubů, změny chování, chudokrevnost či poruchy oběhové soustavy.

Těhotné ženy by si měly dát pozor na ryby, které obsahují velké množství rtuti, jako jsou mečoun, žralok, candát a velká makrela královská. Rtuť totiž u nenarozených dětí zpomaluje vývoj mozku a nervové soustavy.

Měkké sýry

Velké potíže vám v těhotenství mohou přivodit i nepasterizované potraviny, jako jsou hlavně měkké sýry typu brie, feta, camembert, hermelín a plísňové sýry. Nepastarizované výrobky totiž mohou obsahovat choroboplodné zárodky, jako je například listeria, která může způsobit potrat, porod mrtvého plodu nebo předčasný porod. Pasterizací se tyto nebezpečné bakterie ničí.

Těhotné ženy jsou k nákaze listeriózou náchylnější a příznaky jsou podobné běžné viróze či chřipce. Listerióza se u těhotných žen léčí vysokými dávkami antibiotik, proto je rozhodně lepší tomuto onemocnění předejít a měkkým sýrům se vyhýbat. Výživová poradkyně Novotná těhotným ženám nedoporučuje konzumaci plísňových a tavených sýrů také proto, že obsahují fosforečné soli, které snižují vstřebávání vápníku.

Syrové nebo nedovařené maso

Těhotné ženy by se měly mít na pozoru i při návštěvě restaurace a před zakousnutím do plátku masa či kuřecího stehna zjistit, zda maso není narůžovělé či dokonce krvavé. Syrové maso a drůbež totiž mohou obsahovat mikroskopického parazita zvaného Toxoplasma gondii. Následné onemocnění toxoplazmózou sice obvykle není pro člověka nebezpečné, to se však nevztahuje na těhotné ženy.

Infekce se pak může přes placentu dostat až k plodu a způsobit těžké poškození. Infekce toxoplazmózou je o to závažnější, že probíhá takřka bez příznaků, nebo jen s lehkými, nachlazení podobnými příznaky. Infekce může způsobit těžká postižení nervové soustavy, v nejtěžších případech pak úmrtí plodu v děloze nebo krátce po narození.

Káva, čaj a kolové limonády

Všechny tyto nápoje mají jednoho společného nepřítele budoucích maminek a tím je kofein.

„S kofeinem v těhotenství to není tak jednoduché. Není obsažen jen v kávě, ale také v čajích, kolových nápojích a dokonce i v některých potravinách. Jeho hlavním účinkem je stimulace a odstraňování únavy a v malém množství nepředstavuje velký problém. Důležité je si uvědomit, že s postupujícími týdny těhotenství se zpomaluje schopnost těla kofein odbourávat, což znamená, že v krvi koluje stále déle. Někteří odborníci tvrdí, že ke konci těhotenství to je až 18 hodin,“ uvedla Novotná, která podotkla, že sice neexistuje důkaz, že by byl kofein pro plod nebezpečný, ale určitě na něj má vliv. Kofein totiž prostupuje placentou do krevního oběhu plodu a dokáže zrychlit i tepovou frekvenci plodu. Navíc tyto stimulační účinky vydrží v těle plodu až 20x déle než v těle maminky.

„Množství kofeinu by v těhotenství nemělo překročit denní hranici 300 mg, což odpovídá dvěma menším šálkům kávy. Náhradou za kávu může být Caro nebo melta,“ řekla Novotná, která také v období gravidity varuje před redukčními dietami a očistnými kůrami.