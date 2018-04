Být nezávislá a splnit si svůj sen

Čím je člověk starší, tím snáz zapomene, co všechno chtěl v životě zkusit a dokázat. Přitom to není tak těžké, stačí...

Vydejte se do podivuhodného světa třpytivých šperků

Není všechno zlato, co se třpytí. To je sice pravda, ale na druhou stranu něco z toho, co se třpytí, přece jen zlato...