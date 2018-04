Co jste možná nevěděli o vůních a parfémech

To, že nám někdo "voní", nebo "nevoní", není pouhým vyjádřením našeho estetického vkusu. Čich, stejně jako ostatní smysly, totiž především vyhodnocuje informace z okolního světa za účelem zjištění možného nebezpečí. Pachy, které se nám nelíbí, nám vlastně říkají: Dej si pozor! Proto špatně snášíme pachy odpadků a výkalů - jsou totiž plné choroboplodných zárodků.

Dnes už existují vědecké studie o tom, že kromě nebezpečí má čich také důležitou funkci při hledání partnera. Pokud se nám tedy muž zdá atraktivní, říká nám tím naše tělo, že je vhodný pro případné početí potomka. Ovšem na prvním rande mu to raději neříkejte :)

Zrození parfému skrz oheň a kouř

Tak jako u mnoha jiných báječných vynálezů i za objevením parfému byla náhoda. Když naši předci pálili určitý typ dřeva, nemohlo jim uniknout, že krom tepla se z něj line i příjemná vůně. Odtud i označení "parfém", neboli latinské "per fumum" - skrz kouř.

Krom dřeva se ve starověku používaly k vytváření vůní pálením i pryskyřice nebo různé rostliny. Časem se lidé naučili umocnit vonné složky obsažené například v květinách jejich louhováním v alkoholu a v oleji. Tak vznikaly první jasmínové, liliové či narcisové pra pra parfémy.

Jak se voněli naši předci?

Vzhledem k tomu, že spreje a flakony nebyly ve starověku ještě dostupné, nanášeli na sebe lidé vůně všemožnými způsoby. Mezi oblíbené patřila koupel ve vonných směsích. Egypťané si pod vlasy či paruku ukládali vonné lojové koule, jejichž odér se pomalu uvolňoval. Krom toho bylo zcela běžné navonět i svého koně nebo psa.

Obecně mohou parfémy obsahovat přírodní nebo také syntetické složky. Z přírody si člověk do parfémů bere krom částí rostlin i živočišné substance, například ze žláz jelena pižmového nebo bobra. Díky rozvoji nejrůznějších technologií je dnes už možné připravit umělé náhražky například vanilkového nebo růžového aroma, anebo vyvíjet zcela nové vůně, které se v přírodě nenacházejí.

Srdce, hlava a základ

Každý parfém je charakterizován třemi složkami vůní, jsou to hlava, srdce a základ. Srdce je to, co cítíme nejdříve, první závan odéru, který trvá jen krátce. Hlava je část, která voní o něco déle, většinou kolem dvou hodin. Tóny základu vydrží nejdéle, uvolňují se velmi pomalu.

Chanel No. 5 - zrození legendy

Když na žádost Coco Chanel vymýšlel novou vůni, vytvořil prý Ernest Beaux původně celkem 24 vzorků vůní a požádal Coco, aby rozhodla, který z nich je nejlepší. Vítězem byla pětka, a tak nový parfém nesl označení Chanel No. 5. Poprvé byl představen v roce 1921. Měl být symbolem moderní a sebevědomé ženy 20. století, přesto i ve století jednadvacátém stále patří mezi nejprodávanější parfémy na světě.

Kdo se v parfémech trochu vyzná, ten ví, že do výroby vlastních odérů se pouští s oblibou zejména módní návrháři, například Yves Saint Laurent, Calvin Klein nebo slavný Versace. Není se co divit, vždyť tento business je více než výnosný a parfém, který se na trhu prosadí, dokáže svému majiteli vydělat milióny a jeho jméno změnit v nesmrtelnou legendu.