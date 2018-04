Nikdy není pozdě splnit si svůj sen, stačí jen trochu odvahy

Marie (52) zasvětila svůj život rodině. Vdala se velmi mladá a s manželem měla tři krásné děti, z nichž nejmladší syn teprve předloni dokončil studia, odstěhoval se a osamostatnil. Marie zbyla s manželem ve velkém rodinném domě na okraji Plzně sama a najednou nevěděla, jak naložit s časem.

Přišel čas splnit si sen

"Tedy ne že by nebylo co dělat," vypráví Marie. "Chodím do zaměstnání a mám už dvě vnoučata, ale ta bydlí přes půl republiky, takže se zas tak často nevídáme. Ale najednou jsem si uvědomila, že jsem až dosud žila jen pro rodinu a teď bych konečně mohla dělat věci podle svého. Splnit si nějaký ten sen," pokračuje.

Marie byla odjakživa velmi zručná švadlenka a celá rodina se mohla chlubit jejími modely, ať už šitými podle střihů či vlastní fantazie, nebo pletenými svetříky, háčkovanými šálkami a malovanými hedvábnými šátky. Když tedy přišla s nápadem, že by si jen tak, pro radost, mohla otevřít e-shop a svoje výtvory nabízet na internetu, celá rodina byla nadšená a přislíbila jí podporu.

"Trochu jsem se bála, počítače a internet nejsou zrovna mojí silnou stránkou, ale s tím mi pomohla dcera se zetěm a snacha mi k narozeninám pořídila kvalitní fotoaparát, abych mohla své modely jaksepatří prezentovat," vysvětluje Marie.

Marie doplňuje, že jí nikdy nešlo o to, prosadit se ve světě módy: "Mám prostě radost, že moje práce udělá někomu radost. Pár korun si tím vydělám, ale důležitější je ten pocit, že tvořím a dělám to, co mě baví."

S Marií a jejím manželem jsme se setkali na pobočce České pojišťovny, kam letos na jaře přišli upravit podmínky svého životního pojištění Diamant. "Mívali jsme pojištění nastavené tak, aby vyhovovalo našim potřebám, když jsme měli děti ještě doma, ale teď si chceme víc spořit na důchod a tím pádem také spolurozhodovat, kam budou naše peníze investovány, " dodává.

Diamant - pojištění, které se vám přizpůsobí

Ženy zaplatí za pojištění více Ženy, které si přijdou nově sjednat pojistnou smlouvu po 20. 12. letošního roku, dostanou vyšší pojistné sazby, než pokud tak učiní do tohoto data. Důvodem je sjednocování sazeb pro ženy a pro muže, v důsledku nařízení Soudního dvora EU. Více o nadcházejících změnách v pojistných sazbách naleznete v článku Muži jsou údajně v diskriminováni v pojištění.

Markéta Škvorová, produktová manažerka životního pojištění ČP, říká: "Životní pojištění Diamant je nastaveno tak, aby vyhovovalo našim klientům v průběhu celého života. A protože styl života se u lidí mění, je možné změnit i podmínky pojištění. Například ten, kdo žije aktivně, potřebuje většinou pojištění zaměřené více na úraz. Jiný zase uvítá možnost ovlivnit své investice, pokud mu jde hlavně o spořící složku pojištění."

Marie a její manžel mají navíc v rámci svého životního pojištění v ceně i nadstandardní program Návrat do života, který jim v případě, kdyby jednoho z nich postihla trvalá invalidita následkem úrazu, garantuje pojistné plnění ve výši půl miliónu korun.

"Sice už nejsme nejmladší, ale snažíme se jít s dobou a hlídáme si dobře naše finance. Stejně mě ale na pojišťovně překvapili, když mi oznámili, že pojištění pro ženy má od příštího roku dost podražit. Člověk se zkrátka pořád učí," uzavírá Marie.