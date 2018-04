Pět dětí. Šílenost, nebo rodinná idylka?

Chtěli jsme tři, máme pět

Jmenuje se Jarmila, je jí 37 a na otázku, jak se jí povedlo mít pět dětí, s úsměvem odpovídá: "Vždycky jsem chtěla velkou rodinu. Já i manžel jsme jedináčci a už když jsme se seznámili, plánovali jsme mít jednou alespoň tři děti. No a vidíte, jak jsme se nakonec rozrostli."

Jarmila měla první dvě dcerky pouhý rok a půl po sobě a pak to chvíli vypadalo, že u dvou dětí i zůstane. "Měla jsem zdravotní problémy. Snažili jsme se dlouho o třetí a nic. Pak jsme to vzdali a najednou byl na cestě chlapeček."

Tou dobou už obě děvčata chodila do školy a Jarmila s manželem si řekli, že syn by potřeboval také sourozence, který by mu věkově byl blízko. Tentokrát byl však osud mimořádně štědrý a Jarmila měla dva roky po třetím porodu dvojčátka - chlapečka a holčičku.

Rodinný taxikář

"Je to náročné," vypráví, "ale dá se to zvládnout. Základem všeho je vyhradit si čas na odpočinek. Ještě u třetího dítěte jsem pracovala na částečný úvazek, ale teď už by to bylo organizačně hodně složité. Manželův plat nás uživí, a tak se věnuji dětem a péči o domácnost. Jelikož jsme na vesnici, musím pořád někoho někam vozit. Připadám si jako taxikář."

Ohledně životního pojištění má Jarmila naprosto jasno. "Je to nezbytné. My s manželem pojistku mít musíme - závisíme jeden na druhém. Pokud by se jednomu něco stalo, potřebujeme krytí. Pro děti jsme chtěli pojištění také, tím pádem pro nás bylo optimální volbou rodinné pojištění Diamant a Sluníčko Plus u České pojišťovny."

Diamant Zdravý život

Markéta Škvorová, produktová manažerka životního pojištění České pojišťovny, říká: "Diamant je pojištění pro celou rodinu, což znamená, že až 10 členů může platit jen jedno pojistné. Pokrývá široké spektrum závažných onemocnění a úrazů, a navíc se dá flexibilně v průběhu měnit podle individuálních potřeb našich klientů."

Ženy zaplatí za pojištění více Ženy, které si přijdou nově sjednat pojistnou smlouvu po 20. 12. letošního roku, dostanou vyšší pojistné sazby, než pokud tak učiní do tohoto data. Důvodem je sjednocování sazeb pro ženy a pro muže, v důsledku nařízení Soudního dvora EU. Více o nadcházejících změnách v pojistných sazbách naleznete v článku Muži jsou údajně v diskriminováni v pojištění. Čtěte zde.

Jarmila je podle svých slov tím, kdo se o tyto věci v rodině stará. Zatímco jsou Eliška (15), Jarmilka (14), Petr (7) a Honzík s Verunkou (4) ve škole či ve školce, studuje ve volných chvílích mezi vařením a žehlením obrovských hromad prádla na internetu výhodné nabídky, které by se jim mohly hodit. I když prý nemají finanční nouzi, přece jen si nemohou dovolit peníze rozhazovat.

"Manžel má náročnou práci, takže to, kde si zařídíme pojistku, nebo od koho budeme odebírat elektřinu, mám na starosti já. Za ta léta jsem se na podobné záležitosti stala expertem. Chodí za mnou i známí. Zrovna nedávno jsem kamarádce radila, ať si pojistku zařídí taky, a rychle, protože už brzo se ženám zvednou pojistné sazby."