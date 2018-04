Příští týden v Proměně: ukaž mi svůj šatník!

Jako první dorazila do fitness-centra Veronika. Měla zrovna narozeniny a taky trochu strach, co si na ni trenéři Petr a Tonda vymyslí.

Všechno dopadlo nad očekávání dobře. I přes Veroničinu obezitu trenéři konstatovali, že je celkem pohyblivá a ve slušné kondici. Hubnutí pro ni sice bude obtížnější než pro ostatní kolegy z Proměny, ale Veronika určitě uspěje.

Po Veronice si sportovní úbor navlékl Martin. Hned na úvod všem objasnil, že v posilovně byl za celý život jen jednou, a to asi před patnácti lety.

Celou dobu žertoval a vtipkoval, ale nakonec zjistil, že jeho kondice není valná. Bude muset hodně pracovat, shodli se trenéři.

Iva je na tom o poznání lépe. Má břišní svaly, které by jí ostatní finalisté mohli závidět. Měla radost, když jí to trenér řekl, a okamžitě jeho slova chtěla natočit.

Jinak ale jako tradičně zlobila, odmlouvala a vyplazovala jazyk. Při rozcvičce si chtěla s trenéry vyjednat přestávku, ale oni byli neoblomní. Při závěrečném spinningu se jich proto ani neptala a prostě přestala šlapat do pedálů.

Předposlední návštěvnicí posilovny byla Tereza. Velká sportovkyně, co hubne "ve vlnách", má ráda spinning a nikdy nezkoušela posilovat s činkami. Tu radost jí trenéři dopřáli.

Tereza byla nadšená - jako ostatně vždy a ze všeho. Její výhled na štíhlou figuru a skvělou fyzickou kondici je vcelku optimistický. Jediné, co by se Tereze mohlo postavit do cesty, je její štítná žláza.

Kapitolu "první posilovna" uzavíral Albert. Přišel do LannaGYMu, rozhlédl se, nasál sportovní atmosféru a usoudil, že zhubnout prostě musí.

Albertovi sport očividně chybí. Má za sebou měsíce zahálky a kila, která kvůli tomu nabral, opravdu touží shodit. Trenér Petr řekl, že má Albert vůli a odhodlání, takže výsledky prý mohou být skvělé.

CO SE BUDE V PROMĚNĚ DÍT DÁL?

Příští týden vám finalisté Proměny jeden po druhém předvedou svůj šatník. Veroniku, Martina, Ivu a Terku jsme navštívili doma, Albert (vzhledem ke svému poněkud rozmělněnému bydlení na mnoha místech) přinesl své svršky do redakce.

Součástí štábu byli samozřejmě i módní poradci, kteří šatstvo našich soutěžících zhodnotili, případně doporučili změny.

Také nezapomeňte poctivě číst deníky soutěžících. Na konci soutěže totiž právě vy rozhodnete o absolutním vítězi, jemuž bude kromě nové vizáže a přechodu do nižší váhové kategorie odměnou i skvělý zájezd. A prostřednictvím deníků máte jedinečnou šanci celou pětici opravdu poznat.

A na úplná konec ještě vyhodnocení ankety z uplynulého týdne. Ptali jsme se, kdo ze soutěžících Proměny podle vás dosáhne stanoveného váhového úbytku. Termální vodu Vichy získávají:

• Ilona Křížová z Prahy

• Petra Bošková z Vodňan

• Josef Bechr ml. z Valašského Meziříčí

• Mojmír Meese z Olomouce

• Jarmila Hortová z Nového Strašecí