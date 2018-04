Láska k módě v souladu s respektem k lidem a přírodě, to je hlavní hnací motor celosvětové iniciativy Fashion Revolution, která už pět let mapuje zákulisí oděvní... celý článek

Dnešní trend mít dítě až někdy po třicítce je přesně to, co mi vyhovuje. Dokud jsem mladá, chci si život užívat, cestovat, trávit čas s přítelem a kamarády. Ovšem... celý článek

Stačí pár triků od nejlepších cukrářek a dokonalé cupcaky může připravit každý. Vyzkoušeli jsme to za vás: redaktorka Ony Dnes se na kurzu v obchodě Leli´s Cupcakes... celý článek

Sezona této báječné a nedoceněné zeleniny právě začala, potrvá jen do června. Na nic nečekejte a připravte rodině k obědu nebo k večeři báječnou chřestovou... celý článek

Několikrát do toho praštit a zase se rozvést patří mezi hollywoodskými celebritami skoro k bontonu. Před pár týdny se potřetí oženil herec Richard Gere, tři... celý článek

20. dubna 2018

Je to umění, anebo porno? Výstava Voayer v pražském Tančícím domě rozbouřila diskuze. Že se na místě modelky svléknou, to by ještě puritáni snad přešli, ale že se... celý článek

Vztahy