Veronice se splní přání: bude hezká nevěsta

Týden 1

"Do hubnutí se vrhám hlavně proto, abych se vyhnula zdravotním problémům, které obezita způsobuje," vysvětlila Veronika v medailonku. Ale to není jediný důvod. V září se bude vdávat a nechce ve svatebních šatech vypadat jako šlehačkový dort. Veronice je 29, pracuje v telekomunikační firmě a žije se snoubencem Jardou. - více zde

Týden 2

Dietoložka Marie je Veroničina stará známá. Poznaly se před lety ve společnosti STOB, kam Veronika chodila do kurzu redukce váhy a Marie byla její instruktorkou. Teď se dohodly, že bude Veronika po Proměně vážit 106 kilogramů. "Hubnutí pro ni bude dlouhou a trnitou cestou," upozornila dietoložka. - více zde

Týden 3

Navzdory své obezitě je Veronika velmi pohyblivá a ve slušné kondici, konstatovali trenéři ve fitness-centru. Také oni ale dali za pravdu dietoložce, že shazování kil bude pro Veroniku dost náročné. Naordinovali jí intenzivní a pečlivě propracovaný tréninkový plán. - více zde

Týden 4

Veronika je královnou doplňků. Při domácí módní přehlídce ukázala, že miluje šátky, řetízky, náramky, náušnice, "ulítlé" ponožky, kloboučky a další drobnosti. Ráda nosí vzorované haleny či barevné tenisky. "V halenách s výšivkami vypadá jako hipík," konstatoval její přítel Jarda. Ale Veronika si z toho nic nedělala. - více zde

Týden 5

Ve vířivce Veronika prozradila, že hnacím motorem jejího hubnutí je i touha po miminku. Se současnou váhou by ale těhotenství i porod byly přinejmenším problematické. Veroničino tělo už je na diety zvyklé. "V šestnácti jsme se s kamarádkami rozhodly jíst jen jogurt a tři jablka denně. Skončila jsem v nemocnici," vyprávěla Veronika. Nejúspěšnější prý byla dieta ve společnosti STOB, při níž shodila 15 kilo. - více zde

Týden 6

Při rozhovoru o vztazích Veronika prozradila, že měla dost divokou pubertu, během níž střídala lásky jen o něco méně často než ponožky. Pak milovala dva roky stejného chlapce. Když se dozvěděla, že je homosexuál, nechtěla tomu věřit. Ale pak se jí ulevilo: konečně bylo jasné, proč ji nechce. - více zde

Týden 7

Péči profesionálů ze salonu Bomton si Veronika náramně užívala (až na nepříjemné trhání obočí). Kadeřnice jí trochu zkrátila a ztmavila vlasy, vizážistka vytvořila dokonalý make-up. Jsem spokojená, jásala Veronika. Mimochodem, dívky z Bomtonu ji v září zkrášlí na svatbu. - více zde

Týden 8

Další setkání s dietoložkou. Veronika se bála, že se na ni Marie bude zlobit kvůli kousku velikonočního beránka. Jenže Marie ví, že hřešit je lidské. Když se člověk během diety neudrží a dá si něco kalorického, měl by si jít zacvičit. Anebo může druhý den méně jíst, konstatovala. - více zde

Týden 9

Lekce tvrdého bojového umění Vale Tudo přinesla Veronice nejkrušnější chvíle v celé reality show. Když ji trenér nutil, aby udělala kotoul, bylo jí trochu do pláče. Ale zaťala pěsti a zvládla to. A nakonec usoudila, že tak strašné to zase nebylo. - více zde

Týden 10

Po drsném boji přišla sladká odměna: nakupování. Veronika se do něj vrhla se silou vichřice a když opouštěla obchod, byla ověšená taškami. Koupila si například bílé tříčtvrteční kalhoty, k nim bílé triko s modrým potiskem, také nádhernou volánovou sukni s khaki trikem a samozřejmě tunu doplňků. - více zde

Týden 11

Bilancování se obešlo bez překvapení. Veronika potvrdila, že nejhorší byla lekce boje a nejlepší naopak nákupní smršť. Mezi kolegy z Proměny má nejraději Martina a taky Alberta. V normálním životě se totiž taky víc přátelí "s klukama". - více zde

Týden 12

Ateliér byl pro Veroniku příjemný. Opět se o ni staraly kadeřnice a vizážistka z Bomtonu, navíc na sebe mohla navléci své nové oblečení. Jako první zvolila lehký plážový model, poté přišla na řadu již zmíněná rozevlátá sukně, ve které se Veronika dokonce pokusila o kankán. - více zde