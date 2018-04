Martin se děsí, že si hlady okouše všechny nehty

ČTĚTE TAKÉ:

Martin měří 170 centimetrů, váha mu aktuálně ukázala 91,9 kilogramu.

Dietoložka Marie ze společnosti STOB mu naměřila středně silný typ kostry, pak ho položila na stůl a napojila na elektrody Bodystatu.

Martin se pořád ptal, jestli se má svléknout. Štáb trochu nechápal, ale jasno bylo v okamžiku, kdy Martin skutečně začal shazovat svršky: měl spodní obleček á la Rozmarné léto.

Marie odpojila elektrody, otevřela notebook a začala: "Máš v těle 29,5 procenta tuku, což je dost. Mělo by to být maximálně osmnáct procent. Správný muž má totiž být samý sval a šlacha."

Martinův bazální metabolismus (tedy energie, kterou jeho tělo potřebuje, aby fungovalo) činí 8317 kJ. "Trochu hodně na to, že vůbec nesportuješ," slyšel od dietoložky. "Hraju na kytaru, to je taky sport, ne?" hájil se.

Jenže Marie se nedala. "Nic naplat. Abys hubnul, neměl bys denně přijmout víc než šest tisíc kilojoulů. To jsou třeba dva velké smažené řízky. Nebo taky tři kila zeleniny."

Martina to trochu vyděsilo, ale uklidnil se ve chvíli, kdy zjistil, že šest tisíc kilojoulů rovná se zhruba osm piv.

Dlouhovlasý šoumen pak z batohu vytáhl papíry, do nichž si posledních čtrnáct dní zaznamenával všechno, co snědl. "Je to dobrý způsob, jak nejíst nic. Pořád hledat tužku je totiž dost opruz," stěžoval si.

A vtipkoval, i když mu Marie domlouvala: "Tady píšeš, že jsi snědl dvě koblihy, stačí ti přece jedna." Martin nasadil vyděšený pohled: "Když jedné by bylo samotné smutno."

Kromě sladkostí bude muset Martin ze svého jídelníčku vypustit i vydatné pozdní večeře. Sice chodí spát až po půlnoci, ale sezením u počítače nebo před televizí ze sebe energii prostě nevydá.

Podle Marie by se měl naposledy víc najíst kolem sedmé hodiny. "Ale to už v deset budu mít okousané nehty na rukou i na nohou," děsil se Martin.

Při jídle by také měl mít absolutní klid - žádná televize, žádné čtení. "Jen tak totiž člověk sní jen tolik, kolik opravdu potřebuje," vysvětlila Marie.

Martin bude muset promyslet i pitný režim. "Jsi samá cola a kafe. To je stejné, jako kdybys nepil vůbec. Člověk musí denně vypít minimálně dva litry vhodných tekutin. Nejlepší jsou ovocné a bylinkové čaje nebo minerálky," vypočetla Marie.

Martin chce zhubnout patnáct až dvacet kilo. Dostal by se tak na ideální váhu, která u něj vychází na cca pětasedmdesát. V Proměně, jež trvá tři měsíce, by však podle Marie neměl shodit víc než deset až dvanáct kilo.

"Martin si ze všeho dělá srandičky, ale já bych mu celkem věřila. Mám totiž zkušenost, že když se chlapi pro něco opravdu rozhodnou, bývají úspěšnější než ženy," konstatovala dietoložka.