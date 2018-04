Pozor na náhražky i předražené nálevy. Deset tipů, jak nakupovat jídlo

1. Hledejte výběrovou nebo jakostní šunku

Poznáte ji podle vysokého podílu čistých svalových bílkovin. „Jinak je to je předražená voda s trochou masa,“ říká Iva Málková, psycholožka a zakladatelka společnosti STOB. Navazovat vodu mají za úkol škroby, jejich přítomnost poznáte podle obsahu sacharidů. Podle dietoložky Karolíny Hlavaté obsahuje zdraví prospěšná šunka 90 procent masa, 3-5 procent tuku a méně než 2,5 procenta soli.

Více o uzeninách se dozvíte zde.



2. Kupujte ryby bez přidané vody

Pokud je voda uvedená ve složení, je pravděpodobné, že vám po uvaření nebo upečení z ryby skoro nic nezbude. Opět tu platíte za nesmyslně drahou vodu. Ideální je koupit rybu čerstvou, radí Karolína Hlavatá; ty nejlevnější a zároveň nejčerstvější podle ní pořídíme přímo na sádkách. „Potom se nabízejí velkoobchody, kde je velký odbyt, což rovněž zaručuje čerstvost, nebo návštěva farmářského tržiště,“ radí.

Více o výběru a zdravém zpracování ryb čtěte tady.



3. Omezte nákup tavených sýrů

Tedy pokud si chcete pochutnat na opravdovém, kvalitním sýru. „Ve výrobcích označených jako tavený výrobek a podobně je část mléčného tuku nahrazená tukem rostlinným,“ vysvětluje Iva Málková. Mají navíc vyšší podíl fosforu, a tak se vápník z nich nevyužívá tak dobře, dodává ve své knize Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí. Občas si „taveňák“ nicméně dopřát můžeme, shodují se Málková i Hlavatá.

Více o tom, jak sýry vybírat, si přečtěte zde.

4. Dejte přednost skutečným jogurtům

„Jogurtové pochoutky“ a podobné výrobky obsahují méně prospěšných bakterií. Navíc bílý jogurt má v průměru 5 gramů sacharidů, ovocné jogurty zhruba 13 gramů sacharidů a “lahůdky“ pro děti až 20 gramů sacharidů ve 100 gramech, upozorňují Karolína Hlavatá a Per Havlíček z iniciativy Vím, co jím. Podle Málkové je nejlepší kupovat jogurty bílé a doma si je dochutit třeba ovocem. Zkonzumujeme tak méně přidaného cukru, než když jíme jogurt ochucený.

Více o mléčných výrobcích zjistíte tady.



5. Kupujte margaríny od známých výrobců

U nich máte jistotu, že neobsahují škodlivé transmastné kyseliny. Ty vznikají při hydrogenaci, získávání pevného tuku z kapalného oleje pomocí vodíku. „V současné době většina kvalitních výrobků tyto kyseliny prakticky neobsahuje,“ píše Iva Málková. Vznikají totiž jiným procesem – přeesterifikací.

O kontroverzních transmastných kyselinách jsme psali zde.



6. Dejte přednost pravému máslu

Máslo nezatracujte, je poměrně bohatým zdrojem vitaminů A, D a K, podotýká Hlavatá. Měla by se ale skutečně jmenovat „máslo“, jiné produkty typu „máslíčko“ nebo „máslová pochoutka“ raději nekupujte. Obsah mléčného tuku v pravém másle musí být 80 procent, většinou to bývá 82 procent, píše Málková. Ve zdravém jídelníčku bychom ho ovšem měli doplnit i tuky rostlinnými, upozorňuje.

Více o tucích ve stravě se dočtete tady.



7. Tmavé pečivo nemusí být celozrnné

Více rad k nakupování a nejen k němu můžete získat i na Dni zdraví, který pořádá společnost STOB v sobotu 18. října v ZŠ Rakovského na Praze 4. Čeká vás několik druhů cvičení, výuka relaxačních technik, a hlavně debaty s odborníky na téma hubnutí a zdravého životního stylu. Vstup je zdarma.

Je to poměrně častá chyba – tmavé pečivo si vybíráme, protože nám připadá zdravější, bohaté na vlákninu. Přitom ve skutečnosti bývá často jen obarvené. „Pokud chcete koupit pečivo celozrnné, hledejte tento název na obale nebo na štítku v obchodě,“ radí Iva Málková.

Neznalé zákazníky často klamou třeba oblíbené tmavé kaiserky, které jsou navíc posypané zrníčky. „Hrubé vlákniny je v nich opravdu minimální množství,“ říká výživový poradce Petr Havlíček.



O různých druzích pečiva si přečtěte zde.



8. Pozor na obsah zeleniny v konzervě

Když si kupujete sterilovanou zeleninu nebo ovocný kompot, sledujte čistou hmotnost obsahu. Jinak se může stát, že koupíte hlavně předražený nálev. Všímejte si taky složení a tabulky nutričních hodnot, radí Málková, zjistíte tak mimo jiné množství cukru, soli a přídatných látek.

O tom, jak zeleninu i ovoce vybírat a jak často je jíst, se víc dozvíte tady.



9. Kupujte jen opravdovou čokoládu

I tady platí, že název „čokoláda“ musí být na obalu. V produktech typu čokoládová pochoutka nebo cukrovinka je část kakaového másla nahrazená rostlinným tukem. A ten má často nevhodné složení, vysvětluje Iva Málková. Na výrobku by to mělo být zřetelně napsáno. Čokoláda navíc musí obsahovat minimálně 25 procent kakaových součástí, u hořké je to 35 procent.

Opatrní buďte i při nákupu zmrzliny s polevou – více o tom, jak vybírat, čtěte tady.



10. U džusů sledujte podíl ovocné šťávy

Nejlepší je kupovat jen výrobky s názvem „ovocná šťáva“ nebo „nektar“. Šťáva musí obsahovat 100 procent ovoce (nebo zeleniny), nektar pak 25 až 35 procent. „Ostatní ovocné nápoje a limonády jsou často jen obarvenou vodou s přídavkem aromat,“ popisuje Málková. Když už volíte slazený džus, hlídejte si obsah a druh sacharidů.

Více o sacharidech se dočtete zde.