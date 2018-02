30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Dieta končí, ale naše rady dodržujte dál

Stejně rychle jako utekl měsíc společného hubnutí, utíká i celý život. A bylo by přeci škoda ho prožít a nepoznat, jaké může být naše vlastní tělo v plné síle, kráse a zdraví. Ano, stojí to trochu pevné vůle. Ale odměnou není právě jen to nové tělo, které vám poskytne spoustu nových příležitostí, ale stanete se novým člověkem i ve své hlavě.

Poraďte se s odbornicí Zhubli jste a chcete si váhu udržet? Jak vlastně vypadá zdravý životní styl, který už byste měli držet napořád? Zeptejte se trenérky Kateřiny Hollerové. Otázky můžete pokládat do 11 hodin ZDE.



Stát se totiž pánem nad sebou samým je to největší vítězství dlážděné každodenními malými vítězstvími. A tyto výhry, kdy se donutíte jít cvičit, když se vám nechce, nebo když odoláte pokušení dát si jídlo, které vám neprospívá, to jsou velmi silné stimuly, které formují naše sebevědomí a víru ve vlastní sílu a v to, že dokážeme cokoliv. Jedno lepší než druhé. Žádné nevýhody. A přitom stačí tak málo. Právě teď dělat to, co chcete, a víte, že je správné.

Mějte před sebou vždy nějaký dlouhodobý cíl a svoji energii vždy soustřeďte na ten den, který právě prožíváte. Jen ten den můžete ovlivnit, jak se budou věci vyvíjet a čeho dosáhnete.

Vytvářejte si motivaci uměle. Plánujte si události, u kterých vám bude záležet na vzhledu nebo kondici. Prohlížejte si své fotografie před proměnou. Uvědomte si, že věci se samy nezlepší a s věkem to lepší rozhodně nebude samo bez vaší snahy. Přijdou dny, kdy to budete chtít mnohem víc, ale už třeba nebudete moci ze zdravotních důvodů a podobně.

Nevhodný životní styl páchá na našich tělech často i nevratné změny a jednoho dne může být pozdě je chtít začít řešit. Věřte, že žít zdravě je ten nejskvělejší pocit svobody a pohody ve vlastním těle.

Pohyb a vhodná strava je lékem na všechny choroby těla i ducha. Některé nedokáže už vyléčit úplně, ale vždy pomáhá ke zlepšení. Zkrátka není žádný důvod k tomu, proč ještě někdy žít líně a jíst špatné potraviny. Jen ten jeden našeptávající hlas v každém z nás, který nás přesvědčuje, že pohodlíčko křesla a spokojené chuťové buňky (ty v hlavě) jsou pro nás zárukou štěstí. Nejsou. Víme to všichni. Pokaždé, když tento hlas odporu umlčíte, budete o něco silnější pro každý další boj s ním.

A ať už se vám podařilo shodit díky naší výzvě přebytečné kilogramy či nikoliv, začít můžete podle našich rad, jídelníčků a cvičení vždycky znova. Určitě to jednou dokážete.

Jídelníček na 30. den

Ukázkový jídelníček je pouze orientační. Každý totiž máme jiné potřeby, a proto nelze vyhovět všem, ale i tak vám může pomoci.

Tento je sestaven pro ženu vážící 70 kilogramů, která má sedavé zaměstnání a bude jí vyhovovat strava o pěti jídlech denně. Muži by měli mít zhruba o třetinu více u všech porcí.

Jídelníček a rady pro vás připravila nutriční specialistka Ing. Monika Bartolomějová ze společnosti Svět zdraví.

V doporučeném jídelníčku je pět rozdílných jídel, abyste mohli kombinovat podle chuti, ale také vašich možností a času. Pokud vám nevadí jíst stejné jídlo vícekrát po sobě, můžete si jídelníček uzpůsobit.

Energetická hodnota bude vždy odpovídat zhruba 6 000 kJ (nezapomínejte, že do energetické hodnoty se počítá např. i olej na pánvi). Nutriční složení je bohaté na tuky (40-50 g/den) a bílkoviny (90-105 g/den). Jídelníček má snížený obsah sacharidů (100–130 g/den).

Pamatujte, že poslední jídlo by mělo být 2,5 až 3 hodiny před spaním. Pokud chodíte spát až v pozdějších hodinách, nebojte se večer najíst. Toto poslední jídlo by mělo být složeno ze zeleniny a menšího množství bílkoviny – např. zeleninový salát s kouskem sýru. Ovoce i zeleninu si můžete v jídelníčku obměňovat podle sezonní nabídky.

Do dnešního jídelníčku zařadila nutriční specialistka Monika Bartolomějová kvalitní hořkou čokoládu. Ta je bohatá na vlákninu, hořčík, železo a další potřebné minerální látky. Zároveň je zdrojem antioxidantů. Vybírejte čokoládu s minimálně 70% podílem kakaa. Čtěte složení na obalu: první by měla být kakaová hmota, nikoliv cukr nebo sirup.

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně – čokoládová kaše

40 gramů ovesných vloček zalijeme vodou a necháme chvíli nasáknout. Přendáme do kastrůlku a zalijeme trochou mléka. Povaříme a přidáme 2 čtverečky 70% čokolády a 1 čajovou lžičku medu. Prohřejeme a podáváme. Svačina – dopolední energie Smícháme všechny ingredience: nastrouhaná červená řepa (1 ks), nastrouhaná mrkev (1 ks), nastrouhané jablko (1 ks), vlašské ořechy (1 čajová lžička), dýňová semínka (1 čajová lžička) a slunečnicová semínka (1 čajová lžička). Oběd – tuňák s mozzarellou Smícháme: olivy černé (hrst), sterilovanou kukuřici (1 polévková lžíce), mozzarellu (1 balení – nakrájená na plátky), pepř, tuňáka ve vlastní šťávě (1 plechovka), na měsíčky nakrájené avokádo (1 ks), olivový olej (extra panenský) a sůl. Podáváme s 1 ks pečiva. Svačina – šunková rolka Šunka (4–5 plátků dle chuti) naplníme tvarohem smíchaným s hrstí rukoly. Večeře – kuře na žampionech Kuřecí plátek (150 g) orestujeme na pánvi spolu s žampiony (5 ks). Podáváme s římským salátem (neomezené množství).

Cvičení na 30. den

Je tu poslední den vaší výzvy a tak si na závěr zasloužíte nějakou odměnu. Dopřejte si příjemnou masáž.

Cvičení a rady pro vás sestavily trenérky Markéta Brožová a Kateřina Hollerová z fitness pro ženy Contours.

Doma si pomocí dvou cviků ještě zpevněte celé tělo.

1. cvik - posílení horní poloviny těla

Položíme se na břicho, pravou ruku opřeme dlaní v úrovní trupu (mezi pasem a ramenem), levou ruku opřeme dlaní o bedra. S výdechem se zvedneme na pravé ruce vzhůru, pánev tlačíme do podložky (pozice „kobry“ na jedné ruce) zapřeme se o špičky nohou a zvedneme hýždě směrem vzhůru, nohy jsou natažené a propnuté stejně tak, jako pravá ruka. Poté se s nádechem vracíme zpět do pozice „kobry“ a následně pokrčíme i pravou ruku a vracíme se do výchozí pozice na podložku. Ruce střídáme.

Doporučený počet opakování 10 na každou stranu, dvě až čtyři série, ale samozřejmě záleží na tom, jestli s cvičením začínáte, nebo už delší dobu posilujete.

2. cvik - posílení hýždí a nohou



Postavíme se na židli, pravou nohou půjdeme do výpadu směrem vzad, koleno směřuje k zemi. S výdechem se zvedáme zpět nahoru a nohou předkopneme vpřed a nohy vystřídáme.

Doporučený počet opakování je 10 až 20, dvě až čtyři série, ale stejně jako u prvního cviku záleží, jak jste na tom s fyzickou kondicí.