Máslo nám moc neprospívá, tělo se bez něj obejde, ale chutná nám

„Nejsem zastáncem jednoznačných návodů, vždy záleží na kontextu celkového jídelníčku a individuálních potřebách každého z nás,“ říká Málková a vysvětluje, že pokud naše celodenní strava neobsahuje příliš mnoho tuků ve formě nasycených mastných kyselin, pak není důvod si nedopřát máslo na chleba, když nám chutná.

Na rozdíl od některých pro tělo nezbytných nenasycených mastných kyselin si tělo bez másla poradí, dokáže potřebné živiny pokrýt vlastní syntézou z jiných zdrojů.

Deset deka hermelínu denně

Jaké tuky jíte vy? Pokud byste chtěli zjistit, kolik tuku a nasycených mastných kyselin obsahuje váš jídelníček, můžete si to spočítat pomocí nutričních kalkulaček dostupných na internetu, například v programu Sebekoučink na stránkách www.stobklub.cz.

Živočišný tuk a v něm obsažené nasycené mastné kyseliny se již tradičně vyskytuje běžně napříč naším jídelníčkem. Proto odborníci nabádají, abychom příjem těchto „nezdravých“ tuků (které spolu s přidanými cukry a solí zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění) hlídali a případně omezili.

„Tuky by měly v našem jídelníčku tvořit 20-35 procent energetického příjmu, ale ještě víc než celkové množství tuku bychom měli sledovat, jaké tuky jíme,“ říká odbornice na výživu.

Dvě třetiny všech tuků by podle doporučení lékařů mělo být těch zdraví prospěšných nenasycených, důležité je, aby zahrnovaly i omega 6 a omega 3 nenasycené mastné kyseliny (losos, makrela, řepkový olej, vlašské ořechy, kvalitní margaríny...).

Margarín? V minulosti získal margarín špatnou pověst, což bylo dáno tím, že se při jeho výrobě používaly částečně ztužené tuky, které obsahovaly škodlivé transmastné kyseliny. Již dlouhou dobu se však tyto tuky při výrobě kvalitních margarínů nepoužívají, proto můžeme margaríny považovat za vhodnou alternativu másla s lepším nutričním složením. Pokud budete vybírat kvalitní výrobky, můžete mít jistotu, že transmastné kyseliny opravdu neobsahují. Jejich obsah se bohužel na obale uvádět nesmí, ale věnujte pozornost složení a vyhněte se výrobkům, kde ve výčtu najdete částečně ztužený tuk. Ing Hana Málková

Pouze jedna třetina doporučeného příjmu všech tuků může být zastoupena tuky tvořenými nasycenými mastnými kyselinami, které jsou obsaženy zejména v potravinách živočišného původu, ale například i v různých sušenkách, tyčinkách a dalších sladkostech.

Příjem transnenasycených mastných kyselin by měl být co nejnižší (do 1 % z celkového denního příjmu), obsahují je například částečně ztužené tuky, některé ztužené polevy, méně kvalitní „čokoládové“ cukrovinky, náhražky čokolád, smažené výrobky, trvanlivé pečivo, dorty...

„Člověk se střední fyzickou aktivitou může sníst zhruba 70 gramů tuku denně, z čehož by ty „škodlivé“ měly tvořit třetinu (cca 20 g), což odpovídá zhruba deseti dekům klobásy, či stejného množství hermelínu, případně 35 gramům másla nebo 200g steaku z vepřové krkovice,“ objasňuje výživová expertka. Je tedy poměrně jednoduché tuto denní dávku vyčerpat.

Co si namazat na chleba?

Na chleba si nejspíš namažeme to, co nám chutná a nebude to lučina, pokud si chceme nahoru přilepšit marmeládou. Nicméně, kdybychom si měli striktně říct, co namazané na chlebu je nejzdravější, pak je vhodné sáhnout i po méně tradičních alternativách z rostlinných zdrojů, jako je například avokádo, cizrnový humus, ořechové máslo, dobrá z hlediska prospěšnosti pro naše tělo je také majonéza - pokud je z kvalitního řepkového oleje. Prospěšnější než máslo jsou i kvalitní margaríny, ideálně ty, v nichž jsou zastoupeny omega 3 mastné kyseliny.

„Komu ale margarín nechutná, netřeba se do něj nutit. Spíš by pak ale měl dbát na to, aby tělu prospěšné - hlavně omega 3 - mastné kyseliny, jichž přijímají Češi obecně málo, dodal jiným způsobem, například rybou k obědu, salátem k večeři zakápnutým řepkovým olejem nebo hrstí vlašských ořechů na svačinu.