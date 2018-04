Jsi skvělá, miluji tě. Sedm vět, jimiž nás partner zaručeně potěší

Co potěší jednu, může naštvat druhou. Pro tu, co ráda vaří, bude nejspíš pochvalou „jsi skvělá kuchařka“, ale jiná může takovou větu brát jako ironickou kritiku. Věta „potřebuji tě“ je pro ženu, která už vypiplala děti a znovu se nadechla spíš noční můrou na téma ufňukaný závislák, zato mateřsky nastavenou ženu máloco potěší víc...

Zkusme ale zapomenout na konkrétní a aktuální potřeby. Nabízíme sedm víceméně univerzálních vyznání. Které z nich je pro vás tou nej rajskou hudbou?

1. Miluji tě.

Klasika, která zaručeně zafunguje. Jenže ji říká kde kdo a kde které, což její hluboký význam poněkud devalvuje. My se totiž každá chceme cítit být tak výjimečná, že toužíme po vyznáních určených jen a právě nám osobně. „Miluji tě“ chutná jako pilulka na pár minut štěstí. Zní jako sladká popová skladba, co potěší, ale rychle odezní. Rychle zapomeneme na jednotlivé tóny a motivy, zůstane jen pocit, že se dobře poslouchá. Snad právě pro její pomíjivost ji chceme poslouchat často a dokola.

2. Co bych si bez tebe počal.

Ano, je to tak, rády se cítíme potřebné, ale taková věta by neměla vyznít jako zoufalé volání po mámině náruči, případně po generálce, která si ví rady, zařídí, zorganizuje a pořeší. O kouli u nohy, o níž se musíme starat, žádná z nás nestojí, a to ani kdyby ta koule měl být třeba Brad Pitt. Ocenění toho, co pro partnera děláme, je fajn třeba v podobě, jakou navrhla na Facebooku Lenka: „Vím, co pro mě děláš, že to není samozřejmost, vážím si tě, vážím si toho.“

3. Jsi to nejlepší, co mě potkalo.

„Odkojeny“ romantickými pohádkami jsme si vysnily prince, pro kterého jsme ty pravé, vytoužené, nejlepší a jediné. „Jsi nejdůležitější osoba v mém životě,“ potěšilo by čtenářku Janu. Po takovém ocenění a vyznání se cítíme snad ještě líp než Zlatovláska (nic netušící o muší nápovědě), kterou Jiřík neomylně našel mezi dvanácti stejně zahalenými pannami. A to přesto, že ta věta není ani trochu racionální. Při podrobnějším zkoumání můžeme začít pochybovat, má-li (a jaké vlastně) náš „vrkající holoubek“ vůbec nějaké srovnání?

4. Vážím si tě, obdivuji tě.

Skvělé ocenění pro ženu s ultra vytříbeným smyslem pro rovnoprávnost! Obdiv a hluboký respekt jsou ve vztahu bez diskuze nepostradatelné emoce. Škoda, že však v české kotlině volíme taková slova spíš jako vyznání pro muže. Neprávem jsou spojeny hlavně s výkonem a zásluhami. S obdivem si prostě pravděpodobněji spojíme toho, kdo zabil draka, než krásku, která uvařila večeři. Kromě toho obdivujeme a vážíme si přátel, rodičů, dobrých šéfů... takže vlastně ocenění milé, ale tak trochu unisex, co říkáte?

5. Je mi s tebou dobře.

Milá a konkrétní slova určená jen té jedné. Hřejivé sdělení od domácího krbu. Upřímné, prosté, neokázalé i ve variantě: „Jsem s tebou rád,“ jak navrhla na Facebooku čtenářka Iva. Spokojený domov, to je přesně to, na čem nám, ženám, obvykle ze všeho nejvíc záleží, takže tohle vyznání zafunguje na většinu z nás docela bez výhrad. Je úžasné i proto, že spokojenému muži bývá dobře hlavně se sebou samým a nepotřebuje říkat vůbec nic. Vyslovit kompliment ženě je o jeho nadhledu, empatii a opravdové lásce.

6. Jsi tak sexy!

Když nelichotí Jak si nebrat osobně, když vám muž neumí polichotit, probírají ženy na eMimino.cz

Která z nás by tuhle větu neslyšela ráda? Všechny chceme být atraktivní, svůdné, okouzlovat šarmem. „Každá z nás ráda slyší že jí to sluší, že partner má oči jenom pro ni,“ psaly jste na Facebooku. Jenomže sexy je třeba i taková Lara Croft z počítačových her Tomb Raider, kterou bychom se divily, kdyby právě ten váš chlap neznal. „Jsi sexy,“ je pochvala jaksi málo komplexní. Opěvuje jen naši tělesnou schránku, zapomíná, že chceme pro něj být skvělé nejen v posteli a i všude jinde. Ruku do ohně bychom nedaly ani za to, že je tahle věta spíš milostný vzdech, než vědomé sdělení daného obsahu slov.

7. Jsi fakt skvělá baba!

Muži sami od sebe necítí tolik jako my ženy potřebu nás slovně potěšit, ale jsou rádi, že mohou přispět k naší spokojenosti. Pokud nám tedy hezké věty říkají, pak většinou z lásky a s vůli zajistit naši pohodu. Jako snaživí školáci na nás pak zkoušejí věty „vyčtené“ a „odposlechnuté“ - tedy naučené, takže často sklouzávají ke klišé (a my jsme za to šťastné!). Dobře, je dost dobře možné, že kdejaká upjatá Češka by se snad coby „baba“ mohla nafouknout, ale ve skutečnosti je tahle ryze chlapská terminologie tím nejupřímnějším vyznáním lásky. Nic předstíraného. Pokud partnerovi zasvítí oči a řekne vám, že jste skvělá baba, nelže. Takhle vás vidí i před svými kamarády!

