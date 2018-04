Deset vět, které byste chlapovi neměla nikdy říkat

Problém není v tom, že by si muži nechtěli povídat. Mlčenlivých podivínů je jen hrstka, ti ostatní svým oblíbeným tématům věnují rádi i celé hodiny denně. Jenže vy s ním asi nechcete probírat výhody a nevýhody kondenzačních kotlů, neschopnost a nekompetentnost politiků, sportovní výsledky nebo točivé momenty motorů. A tady, ve výběru témat, je právě zakopaný pes.

Pokud chcete, aby vám někdo zúčastněně naslouchal, tak zavolejte své nejlepší kamarádce. Nebo si pořiďte kočku, ta od vás snese cokoliv (když ji přitom budete drbat za uchem). Chraň vás ale ruka páně vyslovit jednu z následujících vět před mužem. Tedy aspoň v případě, že se chcete vyhnout nepříjemným debatám, zbytečným hádkám nebo uraženému či zaraženému mlčení...

1. Nevypadám v tom tlustě?

Jestli něco muži nemusí, tak to jsou debaty o vaší postavě. Ať už máte figuru jedenáctiletého chlapce, je vám těsná čtyřiačtyřicítka, nechte si své pochybnosti pro sebe. Jestli vás má rád, tak se mu líbíte taková, jaká jste. A upřímně, asi nechcete slyšet odpověď: "Vypadáš, ale to je v pohodě. Mně se oplácané holky líbí."

2. Tohle by můj ex nikdy neudělal!

Jasně, že jste naštvaná, protože nepřišel dva dny domů, utratil vaše společné úspory za tuningové doplňky ke svému autu či zkritizoval vaši novou kabelku. Přesto si neberte do úst svého bývalého, i kdyby vám ve srovnání s tímhle lotrem najednou připadal úžasný.

Za prvé úžasný nebyl, protože to byste teď byla s ním. A za druhé, není to fér. Vy taky nechcete poslouchat řeči typu: "Ale Jituška mi každé ráno dělala snídaně a košile žehlila častěji než jednou za dva měsíce..."

3. Mohli bychom si promluvit?

Tahle věta zní trochu zlověstně a tak nějak automaticky člověka při jejím vyslechnutí napadá, že půjde do tuhého a bude se něco řešit. A muži neradi řeší. Když cítí, že máte řešící náladu, raději prchají. Do garáže, za klukama, do fitka, na pivo...

Pokud tedy chcete, aby vám skutečně naslouchal a mluvil s vámi, naservírujte mu sdělení rovnou a bez úvodu. Jinak hrozí, že druhou větu už budete říkat dveřím zavíraným zvenku.

4. Nebuď taková bačkora!

Co dělá muže mužem? Penis, knír, silné auto? Ne. Jeho sebevědomí. A to rozhodně nepozvednou sarkastické podpásovky označující jej za bačkoru, bábovku, nekňubu nebo budižkničemu. Vyhněte se proto raději podobným oslovením, je-li vám váš muž a váš vztah milý. A to dokonce i v případě, že nedovede rozdělat oheň v přírodě, vydělává méně než vy a nedokáže se vzepřít své despotické matce.

5. Moje kamarádka se bude vdávat

Pokud doufáte, že díky této informaci vašemu milému svitne a nejpozději do měsíce přijde se zásnubním prstenem, pak si nedělejte velké naděje. Je dobré vědět, že většina mužů pokládá svatbu za nesmyslně drahý ženský rozmar určený k tomu, aby kamarádky pukly vzteky a aby byl partner konečně ujařmen do chomoutu a navždy ztracen.

Proto nečekejte z jeho strany nadšení ani doplňující otázky kde, kdy a s kým, ale spíš ostražitou odtažitost ("Cože? A co tím jako sakra chceš říct?"), případně slova soustrasti určená nastávajícímu: "Další chudák, co nemá rozum..."

6. Nemám co na sebe

Smiřte se s tím, že váš partner vaši zjevnou tragédii nikdy nepochopí a co hůř, bude ji zlehčovat, může dokonce začít i nevrle bručet. Člověk, který má všehovšudy dvoje boty, troje kalhoty, osm triček a vůbec žádnou kabelku, prostě nikdy nemůže vědět, jak vám je.

Nechcete-li se stát aktérkou trapné debaty o tom, kolik jste si v poslední době koupila bot, které nemůžete unosit ani do smrti, a kolik by za ty prachy bylo nádrží benzinu, tak raději napište sms podobně postižené kamarádce.

7. Co je na mně nového?

Chcete-li se vyhnout zklamání a pocitu, že si vás váš milý vůbec nevšímá, pak mu tuhle otázku nikdy nepokládejte. Zejména ne po návratu od holiče, vizážistky nebo strašně drahé švadleny. Pravděpodobně řekne něco šokujícího ("Máš nový brejle?" - koupila jste si je před dvěma lety) nebo skličujícího ("Zase jsi přibrala?" - zhubla jste tři kila). Všiml by si snad jedině v případě, že si před něj stoupnete v šatech z rybářské sítě. Nebo si necháte na čelo vytetovat ještěrku.

8. Moje máma říkala, že...

I když je vaše maminka hotový poklad, pomáhá vám s dětmi, do lednice vám strká krabičky s hotovými jídly a volá jen jednou denně, tak stejně počítejte s tím, že ji váš muž nepřijme za vlastní. On prostě nikdy nevydýchá to, že vaše matka má vždycky pravdu, že má klíče od vašeho společného bytu a že do zelňačky dává jen zakysanou smetanu a ne pravou šlehačku.

Takže až příště přijdete s nápadem (vaší matky), co dělat o víkendu, kam postavit komodu či na jakou barvu vymalovat ložnici, začněte raději slovy: "Myslím si, že..."

9. Nechceš jít odpoledne do nákupního centra?

Pokud vám na tuhle otázku odpoví ano, pak je buď zamilovaný, metrosexuál, nebo jste narazila na výjimečný exemplář muže nakupovacího. Ti ostatní totiž obchodní centra nemohou vystát. Prudí je už nacpané parkoviště, rozčilují je nápisy SLEVA všude kolem a nechápou, proč si už hodinu prohlížíte růžovou sukni, když už doma dvě podobné máte.

Pokud ho přesvědčíte, aby šel na "shopping" s vámi, nejspíš si to moc neužijete, protože bude už v prvním krámě velet: "Tak si to kup a jdem domů!" Nebo k smrti znuděn opustí své místo vedle převlékacích kabinek a nechá půl výplaty u stánku s vrtulníky na dálkové ovládání či v obchodě s modely historických vozů (které jsou v nákupních centrech zákeřně rozmístěny právě proto, že i muži si potřebují občas spravit náladu).

10. Máš mě ještě rád?

Je pravda, že vám vyznal lásku naposledy před třemi lety, když si dal na horách dva grogy po sobě, ale co na tom záleží? Pravděpodobně vás má opravdu pořád rád, i když to neříká moc často. Muži prostě obvykle necítí potřebu sdělovat pro ně zjevné věci opakovaně, zkrátka to tak je a basta.

Koneckonců to, jestli vás miluje, nepoznáte podle sladkých slov nebo romantických sms, ale podle toho, jak se k vám chová.