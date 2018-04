Už máš chlapa? Já ti to říkala! Deset vět, za které by se mělo vraždit

1. Kdy už se konečně vdáš?

Kolečko těchto přihlouplých otázek začíná v rámci rodinných sešlostí už někdy kolem vašich čtrnácti let. To se začnou strýčkové a tetičky z bůhví kolikátých kolen pobaveně vyptávat (a přitom spiklenecky pomrkávat), jestli už máte nějakého kluka. Vaše odpověď - obličej červený jak rajče - pak rozesměje osazenstvo celého stolu.

S postupem let se dotaz obmění na vdavky. Jakmile vám táhne na třicet a jste sama, tak už vaše záporná odpověď nikoho nepobaví a hlavního slova se ujímají lamačky rukama: "Tak ona se nám nikdy nevdá! Já to říkala, že neměla chodit na vysokou, protože zůstane na ocet!"

Psycholog Petr Šmolka v podobných situacích doporučuje trochu sarkasmu či ironie. "Otevřená konfrontace by taky mohla pročistit vzduch, ale je sporné, jestli se do ní pouštět s vlastní babičkou. Zato odpověď 'Ale babi, když ses mohla vdát i ty, tak proč bych s tím zrovna já měla mít problém?!' by měla na neodbytné tazatele dobře zafungovat."

2. Vy chcete vážně předepsat antikoncepci?

Připravte se na to, že jakmile oslavíte třicítku, váš gynekolog dojde prozření. Jako by si poprvé všiml vašeho data narození na zdravotní kartě, začne se najednou vyptávat, jestli už nechcete začít pracovat na dítěti. Při odpovědi NE zpozorní a pro jistotu vám připomene, kolik je vám let (asi kdyby se u vás už začala projevovat stařecká demence a vy sama to netušila). Recept na další balení antikoncepce vypíše s přednáškou o rizicích těhotenství v pozdějším věku.

Co vytáčí muže Časopis Reader's Digest před dvěma lety uspořádal průzkum, při kterém zjišťoval, jaké věty nás dovedou vytočit.

1. Za komunistů bylo líp.

2. Kdy přijdeš?

3. Já ti to říkal/a!

4. Proč jsi to ještě neudělal?

5. Prosím tě, uklidni se!

Existuje snad nový zákon na to, dokdy smí žena otěhotnět? Někdo rodí ve dvaceti, někdo v pětadvaceti, někdo v pětatřiceti. A která z nás to nechá na později, dobře ví, co riskuje a proč. Třeba proto, že nepotkala toho pravého nebo děti ještě nechce. Ve finále do toho není nikomu nic. Ani doktorům.

3. Já jsem ti to říkala!

Svojí mamce jsem vyslovení téhle věty zakázala. Jakmile se nadechne, zvednu varovně ukazováček a vykřiknu: "Hlavně neříkej, že jsi to říkala!" Horší je, že se poslední dobou čím dál častěji zarazím poté, co úplně stejnou větu vyšlu směrem k příteli. Pět slov, která sama bytostně nesnáším. Naštěstí mě kamarádka uklidnila, že je na tom úplně stejně. "Jenže si nemůžu pomoct, prostě mám potřebu mu říct, že došlo na má slova."

Ale zpátky k maminkám. Ty, jak se zdá, mají pravdu vždycky. Iva, osmatřicetiletá zdravotní sestřička, má za sebou rozvod, vychovává dvě děti a muže si radši drží od těla. I tak si pravidelně při návštěvě rodičů od maminky vyslechne, že si nikdy neuměla vybírat partnery a to, že se rozvede, bylo jasné už od začátku. "Zajímavé je, že když jsem si Ivana brala, tak z něj nejvíc nadšená byla mamka, ale asi na to nějak zapomněla," říká Iva. Brání se? "Párkrát jsme se kvůli tomu chytly, ale většinou to přejdu a nereaguju, moudřejší ustoupí."

4. To já v tvém věku...

Další věta, kterou nás rády častují především naše maminky, babičky, tchyně. "To já v tvým věku už jsem se o sebe starala sama (jsem byla dávno vdaná, jsem měla už dvě děti, už jsem dávno krátké sukně nenosila...)." Existuje ještě variace "Jó, to za nás..." stejně jako už legendární vzdychání seniorů nad tím, že takhle nevychovaná mládež za jejich časů rozhodně nebyla.

5. Ty jsi tak neuvěřitelně podobná mamince!

Ve vší úctě k maminkám, jen málokterou z nás potěší sdělení, že vypadáme jako minimálně o dvacet let starší paní. Upřímně řečeno se někdy i děsíme, co všechno gravitace a přibývající léta dovedou napáchat s obličejem a postavou.

Co vytáčí ženy 1. Prosím tě, uklidni se!

2. Za komunistů bylo líp.

3. No jo, ženská!

4. Jsi stejná jako tvoje matka/sestra.

5. Já to říkal/a!

Výjimkou je třiadvacetiletá studentka Veronika, jejíž maminka na svých čtyřicet rozhodně nevypadá, je to velmi atraktivní útlá brunetka, jež by mohla leckterou dvacítku vyučovat módním trendům. "Jenže mně nikdo neřekne, že jsem jako mamka," vypráví Veronika. "Takže mě pro změnu vytáčí, jak mi lidi říkají: To není možný, že tohle je tvoje máma! To je kočka, a jak vypadá mladě... Ale vy si vůbec nejste podobné!"

6. Jsi jako tvoje matka

S rodiči strávíme tolik času, že po pár letech máme jasno, co rozhodně nechceme dělat jako oni, co nás na nich vytáčí (stejně to zase mají oni s námi). Není tedy divu, že věta "Chováš se stejně jako tvoje matka" je zásah do černého. Jestli jste se doteď bavili v klidu, propukne hádka, nebo se na pár hodin urazíte.

7. Umyl jsem ti nádobí

Podle vyjádření mnohých mužů to vypadá, že trpí nuzotou a osaměním. Nemají totiž vlastně vůbec nic! Jak jinak si vysvětlit, že nám sdělují: Pověsil jsem TI prádlo, vysál jsem TI obývák, utřel jsem TI prach (i na ten máme vlastnické právo?), pohlídal jsem TI děti (jejich otcem je tedy nejspíš soused)...

Někteří z nich ještě mají touhu po obdivu a uznání, a tak zdůrazňují, jak krásně uklidili, a dožadují se několikahodinových pochval. Není divu, že na ženy, pro které jsou domácí práce rutina, za niž žádné poplácávání po zádech neočekávají, tyhle monology působí jako červený hadr na býka.

8. Byla to taková stará ženská, asi jako ty...

Takhle "roztomile" umí potěšit hlavně děti, pro které je každý přes pětadvacet starý. Pětatřicetiletá Ilona se tak před lety od dcery dozvěděla, že je stejně stará jako její učitelka češtiny. "Když jsem paní viděla na třídních schůzkách, tak mi málem spadla čelist, protože jí táhlo na šedesát," směje se tomu dneska.

Stejně stará personalistka Helena přidává historku, jak před lety pronesla ke své o patnáct let starší kolegyni: "Tys musela být moc hezká, když jsi byla mladá!" Na její vražedný pohled prý nikdy nezapomene.

9. Kdy to čekáte?

Asi jedna z nejtrapnějších situací pro obě strany. Sama za sebe se přiznávám, že se mnohdy bojím některých žen s větším bříškem zeptat, jestli jsou v očekávání. Právě proto, že bych mohla šlápnout setsakra vedle. Ale jak je vidno, je dost odvážlivců, kteří to umí "rozseknout".

Čím nás štvou děti Deník The Telegraph zveřejnil seznam vět, kterými vytáčí děti rodiče.

1. Nudím se.

2. Proč?

3. Už tam budeme?

4. To není spravedlivé.

5. Fakt musím?

Jedenatřicetileté novinářce Zuzaně k těhotenství před třemi lety přál při tiskové konferenci nejdřív kolega, pak i ředitel - teď už je sice maminkou, ale v té době prostě jen přibrala. "Od porodu mi pořád někdo blahopřeje, že jsem těhotná... Zůstalo mi pár kil. A tuhle mě chtěla jedna holčička v tramvaji pustit sednout, ale ne kvůli břichu, přišla jsem jí prostě stará," dodává.

10. Nechtěla by sis koupit něco přiměřeného tvému věku?

Odesílatel: starší generace žen. Příjemce: vy, protože nosíte příliš upnuté oblečení, příliš odhalující, příliš barevné, příliš krátké. Naštěstí doba, kdy se ženy hromadně se čtyřicátými narozeninami převlékly do neforemných halen a ostříhaly se nakrátko, je dávno pryč. Jen ne každý to úplně pochopil.

Vy ano, takže se podobnými komentáři nenechte rozhodit. Hluboký nádech a výdech by mohl stačit, pokud chcete druhou stranu uzemnit, sekněte po ní nejhorším pohledem, co svedete. Jakýkoliv adresný komentář by přece nebyl hodný vaší dobré výchovy.

Číslem deset zakončujeme ten nejstručnější seznam vět, které dovedou vytočit, naštvat a zkazit náladu. Kdybychom chtěli sepsat jejich skutečný výčet, konkurovali bychom rozsahem všem dílům Harryho Pottera. Tak například: "Naši si nechali udělat novou kuchyň," vypráví osmatřicetiletá asistentka Renata. "Když měli hotovo, přišla se podívat sousedka a pak k mámě pronesla: Proč sis vlastně pořídila novou kuchyň, vždyť už si jí dlouho neužiješ."

Podle psychologa Petra Šmolky skrz podobné věty dotyčná osoba ventiluje svou vnitřní zlobu a je si dobře vědoma, jak jedovaté šípy vystřeluje. "V trvalejších vztazích lze podobným větám porozumět také v kontextu skrytého boje o to, kdo v něm bude mít navrch."