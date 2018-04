Nebudou to dvojčata? Deset vět, které se neříkají těhotným

1. Jak se to stalo?

Otázka většinou míří na to, jestli je dítě plánované. Což je dost osobní otázka a ve chvíli, kdy je dítě na cestě, už beztak irelevantní. Těhotná se může odpovědi elegantně vyhnout vysvětlováním o kytičkách a čmeláčcích. Některým vytrvalcům to ale i tak nedojde.

"Jednou se mě dokonce strýc zeptal: Praskl vám kondom? To mě znechutilo. Nechtěl by taky přesně popsat, kde a v jaké pozici jsme to s manželem dělali?" popsala zkušenost s dotěrným příbuzným kadeřnice Věra.

2. Nebudou to dvojčata?

Těhotná žena se většinou necítí zrovna ve své kůži a poukazování na enormní rozměry jejího břicha jí s tímto pocitem nijak nepomůže. Pokud je spíš drobná a těhotenství na ní není příliš vidět, je lepší to nezdůrazňovat. Pravděpodobně ji to trápí a zbytečně ji rozrušíte. Pokud těhotná chodí pravidelně k lékaři, tak se o ni postará on a nemusíte se angažovat.

"Nedávno mi kamarád řekl, že ještě nevypadám těhotná, ale jenom tlustá. Víc mi zkazit náladu snad ani nemohl," svěřila se učitelka Katka, která je v pátém měsíci těhotenství.

3. Určitě to bude holka.

V horším případě následuje dovětek: Protože ti ubírá na kráse. Tohle je přesně typ informace, který si klidně můžete nechat pro sebe. Stejně tak těhotná nestojí o dohady o tom, jakému pohlaví dává přednost.

"Mám dva syny a jsem spokojená. Když jsem ale byla těhotná s druhým, spousta žen mi říkala: Musíš ale být zklamaná, že to není holka. Třeba ti vyjde napotřetí! Jako by říkaly, že můj syn není dost dobrý," rozčiluje se matka v domácnosti Jana.

4. Když jsem rodila já, tak to bylo strašný…

Následuje hrůzostrašný příběh plný nekompetentních sester a doktorů, nečekaných komplikací, bolesti a krve.

"A pak se na vás zadívá, usměje se a řekne: Ale neboj, tobě se to nestane," stěžuje si lékařka Lenka. O všech možnostech komplikací samozřejmě díky své profesi dobře věděla, ale barvitě vylíčený špatný scénář (který navíc většinou zažily dané ženy před mnoha lety) v ní přesto vyvolal obavy.

5. Kafe bys pít neměla!

Těhotná si je jistě vědoma omezení ve své životosprávě, takže pokud nemáte nějaké převratné nové informace, tak se vyhněte radám. Nestojí ani o vaše doporučení, že už by měla být doma a odpočívat, že by neměla jíst rybu a že cvičení dítěti škodí.

"Občas jsem si v těhotenství dala jedno malé pivo k jídlu, což je podle lékařů v pořádku. Na zahrádce v restauraci mi ale paní od vedlejšího stolu přišla dělat kázání, že bych neměla pít, když jsem těhotná. Tak mě to naštvalo, že jsem jí neměla chuť nic vysvětlovat a poslala ji do háje. Kdo si sakra myslí, že je, aby mě poučovala?" popisuje recepční Veronika setkání se samozvanou "těhotenskou policí".

6. Můžu si sáhnout na břicho?

V horším případě se nevychovanci ani nezeptají a rovnou se těhotné sápou po pupíku. Břicho je celkem intimní část lidského těla a ne každému je příjemné, aby mu na něj kdekdo sahal. Takže pokud se nejedná o opravdu blízkého člověka, zapomeňte na to.

"V těhotenství jsem na takové žádosti od cizích lidí odpovídala: Taky mi narostl zadek a prsa, na ty si sáhnout nechceš? Pak jim většinou došlo, že se to nehodí," vysvětluje účetní Olga.

7. Tak ho přece nemůžeš pojmenovat?

Nevyžádané soudy její volby těhotnou rozpálí doběla. Nemusí to být konečné jméno, a i kdyby bylo, tak vám do toho nic není. Takže si odpusťte soudy a vyprávění o padouchovi s tímto jménem.

"Dohodli jsme se s manželem nad jmény pro děti již při zasnoubení před deseti lety. Pojmenovali jsme dceru Bela, protože má v rodině manžela tradici. Jenže teď se nás každý ptá, jestli je to podle ságy Stmívání a jestli jsem její fanynka," vzdychá matka v domácnosti Erika, která je milovnicí Dostojevského.

8. Jíš okurky a zmrzlinu se šlehačkou?

Pozor, u některých žen můžete podobnými dotazy vyvolat nevolnost. Pokud vás zajímá, jestli má nějaké neobvyklé chutě, zeptejte se jí. Ale raději nic nenavrhujte.

"Já jsem měla v těhotenství chuť doslova na všechno, co někdo vyslovil. Stačilo to v běžné konverzaci, ale když mi někdo začal popisovat, že jeho manželka jedla vídeňské párky, zakusovala to větrníky a zapíjela džusem, dostala jsem na to všechno okamžitě šílenou chuť," líčí sekretářka Klára své těhotenské útrapy.

9. Tohle ti s dítětem skončí.

Těhotná žena si je vědoma toho, že se její život změní. Už teď je totiž celý naruby. Ale osoby pronášející tato slova bývají starší a doba se mění také. Dnes je společensky přijatelné i s malými dětmi chodit do restaurací a kaváren, výjimkou nejsou ani dětské programy na hudebních festivalech.

"Tchyně mi neustále v těhotenství opakovala, že mi to vysedávání po hospodách s dítětem skončí. Jenže ke zděšení tchyně neskončilo. Já jsem totiž nevysedávala po hospodách, ale chodili jsme s manželem na obědy nebo večeře do nekuřáckých podniků. Několikaměsíční dceři bylo jedno, jestli spí v kočárku nebo v postýlce, stejně se budila každé 3 hodiny na jídlo," směje se Monika nad lamentováním tchyně ze Slovenska, ze kterého si naštěstí nic moc nedělá.

10. To jsou jenom hormony.

Pokud se vám zdá těhotná žena hysterická a přecitlivělá, je to tím, že její hormony jsou jako na horské dráze. Ona to ví, vy to víte, nikdo s tím nic neudělá. A vy o tom rozhodně nemusíte mluvit. A ať vás ani nenapadne to zlehčovat.

"Jdi do háje s tvejma soudama o mejch hormonech. Nemáš ani ponětí, jak strašný to je!" popsala svoji (ve skutečnosti ještě trochu jadrnější) reakci na tento komentář od svého partnera Eliška.