Potraviny pro ploché břicho: pomůže okurka i banán, na cereálie pozor

, aktualizováno

Přestože je nutné jídelníček pojímat komplexně, existují potraviny, které vás k cíli dovedou rychleji, stejně jako ty, které vám v jeho dosažení mohou bránit. Co jíst a co ne, chcete-li ubrat pár centimetrů v pase či vyrýsovat břišní svaly, na to jsme se zeptali nutričních poradců.