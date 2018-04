Krůtí maso je ideální při dietě. Zkuste karbanátky nebo plátky s kuskusem

Krůtí plátky s kuskusovým salátem a paprikovou omáčkou

podle Tomáše Vobořila, majitele restaurace Podolka

Ingredience na 4 porce:



600 g krůtích prsou

450 ml vody

300 g kuskusu

300 g papriky

150 g rajčat

100 g lilku

100 g rukoly

100 ml smetany

80 g cibule

50 g másla

50 g kešu

30 g jarní cibulky

5 g kurkumy

3 g drceného kmínu

3 g mleté sladké papriky

100 g másla

tymián, sůl, pepř

Postup:

Rozehřejte si troubu na 160 °C. Na pekáč vyložený pečicím papírem položte papriky, lilek a nakrojená rajčata. Pečte cca 25 minut. Oloupejte cibuli a nakrájejte ji na malé kostičky. Na rozehřátém másle ji nechte zesklovatět. Přisypte červenou papriku. Krátce na mírném plameni zapečte (cca 1–2 minuty). Zalijte vodou nebo vývarem.

Z trouby vyndejte rajčata, vykoupejte je ve studené vodě a zbavte slupky. Vyřízněte z nich „bubáka“ a rajčata vhoďte je do základu. Papriky s lilkem vyndejte z trouby. Svlékněte je ze slupky a očistěte od vnitřních semínek a stopky. Vložte do základu. Lilek zbavte stopky, rozkrájejte jej a vhoďte do základu. Směs chvilku povařte a následně rozmixujte na jemný krém. Dochuťte česnekem, solí, pepřem a drceným kmínem. Povařte a nakonec vlijte smetanu.



Krůtí maso nakrájejte na plátky, osolte, opepřete a posypte lístky tymiánu. Do masa vmasírujte kapku oleje a opečte z obou stran (nedopékejte na 100 %). Kuskus dejte do větší nádoby, přidejte kurkumu, sůl a kmín. Zalijte horkou vodou a promíchejte a přiklopte. Nakrájejte papriku, jarní cibulku, nadrťte kešu oříšky, přidejte rukolu, nakonec vhoďte spařený kuskus. V rozpálené troubě při 160 °C dopečte maso.



Na talíř dejte omáčku, kuskus a nakonec přidejte propečené maso. Servírujte do misky nebo hlubokého talíře a přidejte pražené oříšky s jarní cibulkou.

Krůtí karbanátky s koriandrem a restovanou zeleninou

podle receptu blogerky Terky



Suroviny:

400 g mletého krůtího masa z prsíček



1 jarní cibulka



hrstka nasekaného čerstvého koriandru

2 sušená rajčata, nakrájená na kostičky



čerstvě vymačkaná šťáva z půlky citronu

sůl

čerstvě namletý pepř

olej na smažení

Příloha:

1⁄2 lilku

1 menší cuketa

cca 10 ks cherry rajčat

1 paprika

1 kukuřice

Postup:

Nejprve si namelte krůtí maso a pak ho smíchejte společně s nasekanou cibulkou. Přidejte pokrájený koriandr, sušená rajčata a vše zakápněte citronovou šťávou. Celou směs osolte a opepřete a důkladně zamíchejte.

Z masové směsi vytvořte širší placičky a na rozpáleném oleji je z obou stran osmažte.

Jako přílohu zkuste restovanou zeleninu: nakrájejte ji na širší plátky, osmažte na olivovém oleji, osolte a ještě teplé podávejte jako přílohu k masu.

Tip blogerky Terky: Je potřeba věnovat pozornost tomu, na jakém tuku a za jaké teploty pokrmy připravujete. Optimální teplota smažení je mezi 180 až 200 °C. Vyvarujte se použití nevhodného tuku (některé margaríny se k tepelnému zpracování vůbec nehodí, používejte kvalitní oleje).

Krůtí stehno na sušených bylinkách

podle Jany Vlkové, autorky Květinové kuchařky



Ingredience pro 2 osoby:



2 krůtí stehna či jiné drůbeží maso

2 dcl bílého vína

tužebník tlučený

sušený řebříček

oříšek másla

hrubá mořská sůl

Postup:



Drůbež omyjeme a osušíme. Vložíme do pekáče, zalijeme bílým vínem. Posypeme tužebníkem tlučeným v hmoždíři a přiložíme pár snítek sušeného řebříčku. Přidáme kousek másla, dle chuti osolíme hrubou mořskou solí. Přiklopíme a pečeme. Čím je nižší teplota a delší čas pečení, tím je kuře lahodnější. Po upečení řebříček odebereme, porcujeme a podáváme s oblíbenou přílohou.

Krůtí ragú s ananasem a pohanka s baby karotkou

Ingredience pro 1 osobu:

100 g krůtích prsou bez kůže

50 g čerstvého ananasu

10 g olivového oleje

70 g baby karotky

30 g pohanky

50 ml kuřecího vývaru

Postup:



Krůtí maso nakrájíme na tenké nudličky. Kousky masa osolíme, opepříme, orestujeme na oleji a podlijeme kuřecím vývarem. Dusíme do změknutí spolu s ananasem. Necháme ještě krátce povařit. Pohanku uvaříme spolu s baby karotkou ideálně např. v parním hrnci. Pohanku lze ochutit čerstvým oreganem nebo např. mátou, která se k ananasu hodí. Podáváme spolu s krůtí směsí.

Tip: Místo baby karotky lze pohanku smíchat s jakoukoli jinou zeleninou, velmi chutná je i studená s čerstvou zeleninou jako salát.