Hubnutí podle věku. Co pomáhá, když je vám 20, 30, 40

Když je vám dvacet

Ve věku kolem dvaceti let je váš metabolismus rychlý a nastartovaný. Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 18 000 respondentek, většina žen kolem dvacítky popisuje tvar své postavy jako chlapecký, ve třiceti už spíše jako přesýpací hodiny a po čtyřicítce potom jako tvar „jablko“.

Ale i když je váš metabolismus ve dvaceti na vrcholu, neznamená to, že můžete libovolně hřešit. Podle odborníků je u lidí po dvacítce největší problém v tom, že se převážně stravují v restauracích, fast foodech, nebo vaří z polotovarů.

Navíc výzkum z roku 2013 ukázal, že mladí lidé mají tendenci přizpůsobit svou objednávku v restauraci nebo fast foodu svým vrstevníkům. Takže pokud se pohybujete ve skupině lidí, kteří se stravují nezdravě, je mnohem pravděpodobnější, že do podobných stravovacích návyků sklouznete i vy.

Myslete na to, když si objednáváte jídlo venku. Snažte se také zapracovat do svého jídelníčku víc jídel připravovaných doma, u nichž znáte a můžete ovlivnit jejich složení.

Když je vám třicet

Je vám třicet a cítíte se stále mladí, jenže ve vašem těle už se začínají odehrávat změny, které se bohužel odrazí i na hmotnosti a postavě. Především startuje úbytek svalové tkáně, který po třicítce může u neaktivních lidí činit tři až pět procent za deset let. Kromě toho vám s přibývajícími roky začnou řídnout kosti (tento proces se rapidně zrychlí po menopauze), takže byste do svého pohybového programu měli zařadit mnohem víc procházek, zvýšit příjem vápníku a přestat kouřit.

Po třicítce už máte nejspíš rodinu, rozjetou kariéru a žijete ve zběsilém tempu. Tomu také pravděpodobně odpovídá váš stravovací režim, kdy jíte v poklusu a snažíte se přitom stihnout co nejvíc dalších věcí. Právě to je ale velký problém. Výzkum z roku 2015 dokázal, že pokud jíte před televizí, monitorem počítače nebo displejem telefonu, sníte toho mnohem více než obvykle. Je tomu tak údajně proto, že v našem apetitu hraje významnou roli paměť.

Pokud se plně nesoustředíte na to, co jíte, výrazně stoupne pravděpodobnost, že si poté dáte ještě další svačinu, protože se nebudete cítit sytí. Udělejte si na jídlo čas a snažte jíst nejen pravidelně, ale i v co největším klidu.

A pak je tu samozřejmě těhotenství. Podle výzkumu provedeného v roce 2014 víc než pětasedmdesát procent žen se s váhovým přírůstkem potýká déle než rok po narození dítěte. Pro ty ženy, které se s váhou potýkaly už před otěhotněním, je potom těhotenství často dalším krokem k obezitě.

Odborníci zdůrazňují, že pokud chcete zvýšit pravděpodobnost, že se vám podaří zbavit se beze zbytku těhotenských kil, je důležité udržovat se už před početím v kondici a nemít nadváhu.

Vymlouváte se na to, že nemůžete cvičit, protože nemáte čas vůbec na nic? Jenže cvičení vůbec nemusíte obětovat hodiny. Podle odborníků úplně stačí půlhodinový trénink a dosáhnete tak mnohem lepších výsledků než v případě dlouhého cvičení. Pokud denně věnujete aktivnímu pohybu třicet minut, zhubnete o třetinu více než ti, kteří tráví hodiny v posilovně.

Když je vám čtyřicet

Po čtyřicítce pokračuje úbytek svalové hmoty ještě rychlejším tempem. V tomto věku ztrácíte každých deset let deset procent svalové hmoty a to je pro vaše hubnutí špatná zpráva. Svaly totiž i v klidovém režimu spalují víc energie než tuk.

Váš metabolismus se zpomaluje a oproti době, kdy vám bylo dvacet, je jeho hodnota v průměru o tři sta kalorií menší. Navíc v důsledku hormonálních změn (konkrétně snížené produkci estrogenu) dochází k hromadění tuku v břišních partiích, takže se změní i tvar vašeho těla.

Ve čtyřiceti byste se měli mnohem víc soustředit na silový trénink. Podle odborníků vám pravidelné posilování zrychlí metabolismus, pomůže vám minimalizovat úbytek svalů spojený s postupujícím věkem. Při jednom z provedených výzkumů sledovali vědci po dobu šesti měsíců skupinu mladých a starších respondentů, kteří pravidelně dvakrát týdně posilovali. Na konci experimentu autoři porovnali charakteristiky odebraných vzorků tkání a zjistili, že u starší skupiny mělo posilování výrazně pozitivní vliv na mitochondrie, které mají klíčový vliv na zdatnost a výkonnost organismu. K tomu, abyste minimalizovali dopad postupujícího věku na vaši postavu, stačí podle odborníků půl hodiny kardia denně a dvakrát týdně trénink zaměřený na posilování.

Rozhodně se nepouštějte do žádných drastických a jednostranně orientovaných diet. Čím jste starší, tím větší škody na vašem těle napáchají, protože při nich ztratíte především svaly (a to je přesně to, co v kombinaci s přirozeným úbytkem svalové hmoty, způsobeným věkem, vůbec nepotřebujete). Navíc si ještě víc zpomalíte metabolismus. Velmi nízký kalorický příjem (kolem 800 kalorií za den) vám zpomalí metabolismus až o třicet procent. Víc než kdy jindy je důležité, abyste jedli malé porce v pravidelných intervalech (ideálně po třech hodinách).