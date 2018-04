Místo špeků pekáč buchet. Táta shodil 37 kilogramů kvůli dětem

Nejen ženám se stává, že „přiberou po dětech“, i na muže může mít rodinný život pořádně neblahý vliv. Vyprávět by o tom mohl prodejce starožitností z Montany Jeremiah Peterson, otec tří dětí ve věku šest, sedm a devět let.

Jak potomci rostli, tatínek se víc a víc zakulacoval. Na sport už neměl čas a dobrou náladu mu pomáhala vytvářet kalorická jídla s vysokým obsahem sacharidů a nejméně dvě piva denně.

Ale pak přišel osudný rodinný výlet do hor. Místo aby se vyčerpanému tatínkovi do hlavy ukládaly příjemné vzpomínky na lezení po kopcích s batohem, nemyslel na nic jiného než na to, že je fyzicky úplně na dně.

„Každou chvíli mi docházel dech a musel jsem se zastavovat, abych si odpočinul,“ napsal na sociálních sítích. A tehdy mu došla trpělivost. Rozhodl se, že se nejen zbaví kil, ale také že si pořádně vylepší fyzičku.

Ještě loni v červenci neměl Jeremiah ani fyzičku, ani zdravou životosprávu.

Loni v červenci, když se pustil do hubnutí, vážil Jeremiah 127 kilogramů. Radikálně změnil svůj jídelníček a místo pizzy, koblih nebo hamburgerů začal jíst podle zásad keto diety, tedy stravu bohatou na tuky a bílkoviny, ale bez sacharidů, tedy hlavně maso, mléčné výrobky a zeleninu.

Kromě toho si odhodlaný táta naordinoval i pořádnou porci fyzického tréninku. Začal se dvěma hodinami procházek a hodinou v posilovně, ale postupně si aktivity ještě přidával. Za půl roku se mu tak podařilo shodit 37 kilogramů a získat vypracované tělo, jaké se jen tak nevidí.

„Byl jsem chodící mrtvola, ale teď mám kondici jako kamarádi mých dětí,“ pochlubil se Jeremiah magazínu Daily Mail. „Když jsem se zbavil tuku a získal svaly, zlepšily se i moje vlasy a pleť vypadá zdravěji,“ dodal muž, kterého teď nepoznávají ani někteří příbuzní nebo kamarádi.

Ještě před půl rokem obvykle snídal palačinky s marmeládou nebo donut, oběd i svačinu vynechával a večer si dopřával pizzu nebo těstoviny a pivo. Nepohrdnul ani zmrzlinou a jinými sladkostmi.

Jeremiah Peterson první den svého nového života. Své břicho nazval pivním. Jeremiah Peterson po šesti měsících. Na břiše má místo tuku pekáč buchet.

Nyní svůj den začíná míchanými vajíčky se sýrem a kávou se šlehačkou, na svačinu si dává proteinový koktejl a obědvá i večeří drůbeží nebo rybí maso se zeleninou.

Nejvíc pyšný je Jeremiah na své břicho, které se před proměnou mohlo s přehledem nazývat pivním pupkem, zatímco dnes je to vypracovaný pekáč buchet, o kterém sní každý návštěvník posilovny. Sám říká, že nejlepší motivací pro něj bylo zrcadlo, protože jak viděl pokroky, měl čím dál větší chuť makat.

Sám přiznává, že dříve zaháněl stres pivem, zatímco dnes je jeho největším relaxem aktivní pohyb venku. A dodává, že má teď mnohem víc energie na práci i na rodinu, která pro něj byla hlavním impulsem k radikální změně.