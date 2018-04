Ženy s rakovinou prsu se svlékly na charitu, chtějí pomoci stejně nemocným

Ročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 6 500 žen a zemře jich 1 700. Rakovina prsu se navíc navrátí až třiceti procentům pacientek. Zpravidla je to ve čtvrtém, tzv. metastatickém stadiu nemoci, kdy je už šance na vyléčení málo pravděpodobná.

V Česku dnes žije s touto diagnózou asi 3 370 žen. Díky moderní medicíně mají ale větší šanci na delší život. Pomáhá jim kombinace hormonální a cílené léčby. Ačkoliv je taková terapie v řadě evropských zemí hrazena ze zdravotního pojištění, v Česku některé cílené léky nejsou dočasně hrazeny.

Rizikovými faktory, které zvyšují pravděpodobnost rakoviny prsu, jsou vyšší věk, dědičnost, stres nebo obezita.



Podle lékařů je důležitá hlavně prevence. V České republice je pro ženy od 45 let k dispozici screeningová mamografie jednou za dva roky hrazená z veřejného zdravotního pojištění. U mladých žen do 40 let se jako preventivní metoda používá ultrazvukové vyšetření prsů včetně podpažních lymfatických uzlin.

Důležitou součástí prevence je i samovyšetření prsu, které by měla provádět každá žena jednou za měsíc (jak na samovyšetření prsu krok za krokem, čtěte zde).

Přečtěte si příběhy sedmi statečných žen, kterým karcinom prsu změnil život a objevily se na fotografiích v charitativním kalendáři Bellis 2018.