VIDEO: Zkontrolujte si své prsy. Nabízíme návod krok za krokem

Rakovina prsu bývá nejčastější nádorové onemocnění u žen. Mnoho z nich by mělo podstatně větší šanci na uzdravení, kdyby chorobu zjistilo včas.

"Některé nádory rostou rychleji a jsou zákeřnější. Samovyšetření může na nádor upozornit. Když například jde žena v lednu na vyšetření na mamograf, ultrazvuk, odejde s tím, že je v pořádku. Ale v březnu, v dubnu si v prsu nahmatá nějakou změnu. A to je signál, že musí znovu přijít na vyšetření, které by jinak prodělala až za dva roky," řekla iDNES.cz doktorka Miroslova Skovajsová, primářka pražského Mamma Centra.

Začít se má v pětadvaceti

Mamograf Každá žena starší 45 let, má nárok na opakované preventivní vyšetření mamografem a to jednou za dva roky.

Podle Skovajsové je samovyšetřování prsů celoživotní program. "Obecně lze říci, že by se žena o své prsy měla začít starat ve chvíli, kdy se ukončí jejich vývoj, a to je plus minus okolo 25. roku," doporučuje primářka.

Ideální dobou pro samovyšetření je pátý až osmý den po zahájení menstruace. V tuto dobu je totiž prsní žláza nejklidnější.

Vyšetřovací pole zahrnuje oblast od klíční kosti k podpaždí až do míst, kde končí podprsenka. "Je to vlastně celý hrudník," konstatuje doktorka Skovajsová.

Na samovyšetření si najděte čas každý měsíc. Pokud ho provádíte poctivě, zabere vám asi dvacet minut.

Vyšetření krok za krokem

Prvním krokem při samovyšetření prsu je takzvané sebepozorování. Postavíte se před zrcadlo, nejprve si oba prsy prohlédnete, když jsou ruce spuštěny dolů. Pak pomalu zvedáte ruce nad hlavu a prohlížíte si oba prsy ze všech stran. Tak jak postupně ruce zvedáte, tvar prsů se mění a mění se i rozložení kůže. V tu chvíli je dobré pozorovat, zda se na prsech neobjevují nějaké dolíčky či větší vtažení kůže.

Poté si dáte ruce v bok a předkloníte se. V zrcadle opět pozorujete symetrii svých prsů.

Dalším krokem samovyšetření je prozkoumání všech částí prsu. Zvednete ruku, která je na straně vyšetřovaného prsu. Druhou rukou pak provádíte samovyšetřování. Začíná se od podpaždí a postupuje se směrem dolů do míst, kde končí podprsenka, a pak zase vzhůru.

Můžete se vyšetřovat buď vestoje, nebo vleže, což je vhodnější pro ženy s povislejšími prsy. "Každá žena by si měla vzhledem ke svému typu prsu najít polohu, která jí vyhovuje, aby vyšetřila všechno," vysvětluje Skovajsová.

Vyšetřujte se jemným kroužením třemi prsty po ploše velké asi jako malá dlaň, a postupujte tak po celém prsu.

"Na každém místě se vyšetříte třikrát pomocí různého tlaku. Nejprve začnete velice jemným tlakem, čímž vnímáte podkoží. Pak zatlačíte, až ucítíte žlázu. Při třetím kroužku zatlačíte ještě víc," říká primářka Skovajsová. Tímto způsobem můžete například odhalit podezřelou bulku.

Stejný postup použijete i při vyšetření bradavek a jejich okolí.

Nesmíte zapomenout ani na oblast klíčních kostí. Postupujte obdobně jako u prsu, takže klíční kost vyšetřujte vždy vzdálenější rukou. Krouživými pohyby postupujte od ramene k zakotvení klíční kosti, a pak ještě nad ní. I zde se totiž mohou objevit podezřelé uzlinky.

Choďte na pravidelné kontroly

Malá nádorová ložiska nelze při samovyšetření odhalit, samovyšetření nemůže mamografii nikdy nahradit. "Vyhrávají ty ženy, které se naučí samovyšetřovat a ještě k tomu chodí na preventivní mamografii," doporučuje doktorka Miroslava Skovajsová.

Ženy, které odhalí při svém vyšetření například bulku, nemusí propadat panice, že mají rakovinu. Může jít jen o banalitu, nebo o nezhoubný nádor. Důležité ale je, objednat se co nejdříve k odborníkovi na kontrolu.

"Doporučuji ženám, které hledají zdravotní zařízení na vyšetření svého prsu, aby se podívaly na stránky www.mamo.cz, kde je seznam a interaktivní mapa všech screeningových akreditovaných pracovišť v republice," dodala primářka Skovajsová.