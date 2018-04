Pomohly porazit muže, my jim pomůžeme s tréninkem

Obě běhají od jara 2010, pro obě se běhání stalo součástí života, pomáhá jim zbavovat se každodenních starostí.

Jitce pomohla OnaDnes.cz

První výherkyně, devětatřicetiletá Jitka z Prahy, sice vždycky sportovala, ale běh doslova nesnášela. I když její manžel běhal. K rozhodnutí nazout maratonky a vyběhnout jí pomohla OnaDnes.cz

Výsledky challenge OnaDnes.cz versus Xman.cz Loni vyhráli muži, letos zvítězily ženy. Za dva měsíce dámy za OnaDnes.cz naběhaly 12 532, 85 kilometrů a muži za Xman.cz 10 389, 38 km. Více o soutěži ZDE. Děkujeme všem zúčastněným!

"Líbila se mi atmosféra běžeckých závodů, nadšení lidí. Rozhodující moment nastal před dvěma lety, kdy společně s OnaDnes.cz začali trénovat začátečníci na berlínský maraton. Snažila jsem se držet s nimi krok, respektovat rady trenéra a hlavně vydržet," svěřila se Jitka.

Ráda běhá v lese, nejradši po rovině. Od jara do podzimu běhá dvakrát až třikrát týdně osm až deset kilometrů. "V zimě je to horší. Chodím do posilovny na pás a tam je i pět kilometrů pro mě výkon," přiznává Jitka.

Dodává, že běh jí přináší uvolnění, psychickou pohodu, dobrou náladu a v neposlední řadě i pocit, že se může bez výčitek dosyta najíst. A Jitčino přání na zářijový běh? "Jakýkoli čas pod jednu hodinu bude pro mě úspěch."

Běh pomáhá od stresu

Jednačtyřicetiletá Michaela z Trutnova, která bohužel na společný trénink do Prahy kvůli pracovnímu vytížení dorazit nemohla, začala s běháním před rokem. Důvod? Dostat ze sebe stres nahromaděný v práci. "Běh mi opravdu přináší uvolnění. Vyčistím si hlavu a některé věci si v klidu promyslím," konstatuje.

Snaží se běhat čtyřikrát až pětkrát týdně. V poslední době uběhne okolo deseti kilometrů. "Nejraději běhám v našem lesoparku a okruh kolem vrchu Houska," říká Michaela.

"Ráda bych uběhla desetikilometrový závod za 1:10, ještě raději za 1:00 hodiny, ale zkusím být při zemi," dodává.

Rady od profesionála

Rady pro obě čtenářky přináší profesionální trenér Vladimír Korbel, který trénoval i přední české atlety včetně úspěšného běžce Jiřího Mužíka. Co dělat, aby obě zvládly zářijový We Run Prague v plánovaném čase?

Přidejte se k nám Začněte běhat s námi. Hlavním cílem akce je desetikilometrový závod We Run Prague, který se uskuteční 1. září v Praze. Registrovat do závodu se můžete ZDE.

"V běhu na deset kilometrů jsou kladeny nároky na organismus především v aerobní oblasti," říká Korbel. Proto i trénink musí být zaměřen tímto směrem.

"Délka i intenzita musí být takové, aby co nejvíce zatěžovaly srdečně-cévní, dýchací a další systémy tak, jak to odpovídá budoucímu zatížení při závodu," konstatuje.

Jenže úplně tak "jednoduché" to taky není, protože pro optimální růst výkonnosti je zapotřebí zatěžovat organismus v jednotlivých fyziologických zónách, tedy nejen v aerobní, ale i anaerobní a smíšené zóně.

"Proto bychom měli běhat nejen při nízkých hodnotách tepové frekvence, ale i vyšších a občas i vysokých. Laicky řečeno - z pomalého běhání nemůžeme odběhnout rychlý závod. Proto i v tréninku potřebujeme někdy běhat rychle," vysvětluje Korbel a zdůrazňuje, že by obě ženy neměly před začátkem tréninku vynechat lékařské vyšetření.

Pro čtenářku Michaelu, která by ráda zaběhla 10 km za 1:10 hod, ale zatím se pere s časy kolem 1:20, by mohl pomoci následující běžecký program:

1. 4 x 60 m sprintersky + 6 x 1 km v tempu 7 min/km, interval odpočinku (IO) 2 - 3 min

2. 3 x 3 km v tempu 7:30 min/km, IO 3 - 4 min

3. 2 x 5 km v tempu 8:00 min/km, IO 1 min

4. Trénink všeobecné síly, odrazové síly, výběhy kopců:

- posilování břišních a zádových svalů, cvičení s lehkými činkami (jednoručkami)

- cvičení se švihadlem, přeskakování terénních překážek

- násobené skoky (odrazy levá - pravá - levá - pravá s důrazem na délku skoku)

- odrazy snožmo (žabáky) na 15 m

- výběhy kratších kopců (30 m) odrazově

- výběhy delších kopců (80 - 100 m) se zvýšeným úsilím v závěru

Program pro čtenářku Jitku, která už běhá 10 kilometrové tréninky:

1. 5 x 60 m sprintersky + 6 x 1 km v tempu 5:45 - 6:00 min/km, interval odpočinku (IO) 2 min

2. 3 x 3 km v tempu 6:30 min/km, IO 3 min

3. 2 x 5 - 6 km v tempu 6:45 - 7:00 min/km, IO 1 min

4. Trénink všeobecné síly, odrazové síly, výběhy kopců:

- posilování břišních a zádových svalů, cvičení s lehkými činkami (jednoručkami)

- cvičení se švihadlem, přeskakování terénních překážek

- násobené skoky (odrazy levá - pravá - levá - pravá s důrazem na délku skoku)

- odrazy snožmo (žabáky) na 15 m

- opakované výběhy kratších kopců (30 m) odrazově

- výběhy delších kopců (80 - 100 m) se zvýšeným úsilím v závěru

VIDEO: Jak se správně rozcvičit před během? Tady je návod Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nevíte si s běháním rady? Neváhejte a přijďte na společný trénink Nike pod vedením profesionálů. Více informací najdete zde.