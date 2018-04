Za nepříjemný tělesný zápach může vaše dieta i podprsenka

„Pocení je běžný tělesný proces, kterým se naše tělo přirozeně ochlazuje a reguluje tak svoji teplotu. Pocení přestává být fyziologickým jevem ve chvíli, když není tělo vystaveno vysoké teplotě, nadměrné fyzické aktivitě nebo je častější, než je to obvyklé. Tzv. hyperhidróza není tak neobvyklá, jak by se mohlo zdát na první pohled, protože se může objevit např. i při chřipce nebo menstruaci. Každopádně ve chvíli, kdy se znenadání objeví nadměrné pocení celého těla nebo jen jeho částí, které neustupuje, je potřeba navštívit odborníka, který zjistí příčinu,“ upozornil doktor Miloš Kravciv z Lékařského domu Praha 7.



Nadměrné pocení může podle něj signalizovat stres, hormonální výkyvy, těhotenství, špatnou životosprávu, ale i vážné onemocnění. Ze zdravotních problémů může stát za hyperhidrózou obezita, onemocnění štítné žlázy, diabetes, akutní virové či bakteriální onemocnění, menopauza, změny v hormonálním systému, neurologické onemocnění a další obtíže.

Přečtěte si, jací jsou nejčastější možní viníci nelibého zápachu a jak s daným typem nechtěného odéru naložit.

Nadbytek stresu

Nadměrný stres způsobuje větší produkci potu a následného zápachu, takže se pěkně zhluboka nadechněte a snažte se zklidnit. Člověk má dva typy potních žláz. Ekrinní žlázy jsou rozesety po celém těle a při zahřátí, ať už pohybem, nebo zvýšenou okolí teplotou, produkují pot, který nás ochlazuje. Tento pot obsahuje kromě vody také různé množství iontů (hořčík, sodík, chlór, draslík).

Druhým typem žláz jsou takzvané apokrinní (pachové) potní žlázy, které jsou lokalizované v podpaží, kolem pohlavních orgánů a prsních bradavek a také v ušních kanálcích. Apokrinní žlázy se aktivují během puberty a jejich pot se kromě vody skládá i z mléčně bílé tekutiny obsahující bílkoviny a tuky. A právě tyto složky jsou živnou půdou pro bakterie, které žijí na povrchu kůže. Rozklad těchto látek je pak příčinou tělesného pachu.

Doktor George Preti z Monell Chemical Senses Center ve Philadelphii uvedl pro server thelist.com, že tento typ potu naše tělo vytváří při zatížení a stresu.

Kořeněná jídla

Určitě víte, že před důležitou schůzkou byste se měli vyhnout konzumaci česneku. Možná si ale nejste vědomi toho, že některé koření může být cítit i z pokožky. Při trávení těchto pochutin totiž tělo uvolňuje plyn obsahující síru.

Doktorka Marie Jhinová, dermatoložka z Kalifornie, nedoporučuje konzumovat pokrmy ochucené česnekem či kari ve dnech, kdy máte smluvené třeba rande, jelikož pach z nich může přetrvávat i několik hodin.

Doktor George Preti vysvětlil, že látky obsažené v aromatickém koření jsou vysoce rozpustné v tucích, takže se uloží do tělesného tuku, dostanou se do potu a slin a výrazně ovlivní tělesný odér.

Pokud si přesto dopřejete oblíbený česnekový chléb, není důvod k panice. Podle doktora Pretiho může zápach zmírnit dostatečné pití vody před jídlem, během pokrmu a po jídle.

Dermatolog Miloš Kravciv z Lékařského domu Praha 7 dodal, že zápach může způsobovat i pepř, chilli, skořice nebo zázvor.

Nízkosacharidová dieta

Žádné cukry, brambory, těstoviny, pečivo ani ovoce. Zamezení příjmu sacharidů sice vede k celkem rychlému shození nadbytečných kilogramů, ale kromě úbytku váhy vás čeká i několik dalších, ne zrovna příjemných změn.

Pokud tělo nedostává obvyklý přísun pečiva nebo jiných sacharidů na spalování energie, začne místo toho spalovat tuky. Což je samozřejmě skvělá zpráva pro ty, co s nadbytečným tělesným tukem bojují. Dermatoložka z New Yorku, doktorka Debra Jalimanová však upozornila, že při spalování tuků začne tělo produkovat chemické látky, což se projeví neobvyklým tělesným pachem. Dietář na nízkosacharidové stravě je obvykle cítit po odlakovači nebo po ovoci.

„Přesná změna přirozeného tělesného pachu závisí na chemii těla člověka,“ řekla doktorka Jalimanová s tím, že tato nová vůně obvykle trvá tak dlouho, dokud jste na dietě.

Oblíbená podprsenka

Když máte na sobě krásnou a padnoucí podprsenku, cítíte se prostě úžasně. Problém ovšem nastává v případě, že své nejoblíbenější podprsence nedopřejete odpočinek. Podprsenka se dotýká oblastí kůže, které jsou náchylné k pocení, tedy hrudníku a prsou. Podprsenky také obvykle nejsou vyrobené z prodyšného materiálu, který dovede odvádět vlhkost. Výsledkem je pot uvězněný ve vláknech podprsenky, který je příčinou zápachu.

„Vlhkost může způsobit přemnožení bakterií a plísní,“ varuje doktorka Jhinová. Řešení problému je v tomto případě snadné. Měňte svou podprsenku častěji, zvláště pokud se více potíte, a dbejte na její důkladné vyprání.

Nepoužívání zubní nitě

Určitě vám je jasné, že zanedbaná ústní hygiena vyústí dříve či později ve zkažené zuby, které ke svěžímu dechu rozhodně nepřispívají. Nicméně nejen zubní kazy jsou příčinou zápachu z úst.

Halitóza je způsobena přemnožením anaerobních bakterií, které produkují síru a které přirozeně žijí uvnitř dutiny ústní. Ideálním prostředím pro množení bakterií jsou zbytky potravy uchycené v mezizubních prostorech, kde se následně vytváří zubní plak. Výsledkem je produkce nepříjemně zapáchajících plynů. Tento lepkavý film plný bakterií je nutné pravidelně odstraňovat důsledným čištěním zubů kartáčkem a také používáním dentální nitě.

Alergie nebo zánět dutin

Oslabená, zanícená a oteklá nosní sliznice a dutiny, ať už kvůli virům nebo alergii, jsou rájem pro škodlivé bakterie, které pronikají do nosu s každým vdechnutím. Bakterie se začnou množit a zapáchat.

Při jídle nebo čistění zubů si tak můžete povšimnout špatného dechu. V tomto případě pomáhá pít dostatek tekutin, které vám pomohou zbavit se infekce a také doprovodného zápachu.

Některé léky

Většina léků s sebou nese i dlouhý seznam možných nežádoucích účinků. Jedním z mnoha může být i tělesný zápach. Například užívání antikoncepčních pilulek může vysušovat ústa. Nedostatek slin v puse vyhovuje bakteriím, které se rychle množí a vytvářejí sirnatý zápach podobný pachu shnilých vajec.

Sucho v ústech vzniká také po užívání antibiotik, antihistaminik, léků na vysoký tlak a léků proti depresi. Antidepresiva navíc vedou k nadměrnému pocení a zapáchajícímu potu. Řešením problému může být výměna léků.

Příliš mnoho alkoholu

Někdo vás přemluvil na jeden drink a najednou z toho je prohýřená noc a celá smršť alkoholických nápojů. Pokud po několika sklenkách alkoholu ještě budete schopni vnímat, možná si povšimnete, že se vaše tělesná vůně změnila. A nebude to jen tabákovým kouřem v baru, kde trávíte večer. Zápach pochází z toho, jak vaše tělo alkohol odbourává.

Organismus zachází s alkoholem jako s jedem, a proto se ho snaží rozložit a vyloučit co nejrychleji. Většina alkoholu je metabolizována v játrech a vylučuje se z těla močí. Ale pokud budete pít ve větším množství, než vaše játra zvládnou zpracovat, můžete alkohol pocítit v dechu a potu. A to i celý následující den.

I tento problém má jednoduché řešení. Nemusíte se ze dne na den stát abstinentem, ale při pití alkoholu zkuste zpomalit. Každou sklenku alkoholického nápoje také proložte sklenicí vody.

Konzumace červeného masa

Červené maso je pro tělo těžko stravitelné, což může vést k nepříjemnému zápachu. To, že gurmáni holdující červenému masu poněkud zapáchají, potvrdila i česká studie z roku 2006. Při ní vědci porovnávali vzorky pachů vegetariánů a jedlíků červeného masa. Odér vegetariánů byl v porovnání s masojedy výrazně příjemnější.

Stejně jako při nadměrném příjmu alkoholu i po konzumaci červeného masa pomáhá popíjet větší množství vody.

Těhotenství a menopauza

Těhotenství je výjimečné období v životě každé ženy. Bohužel je to také doba oteklých kotníků, šílených chutí a nových tělesných pachů.

„Celá vaše aura se změní, když jste těhotná, a to včetně vaší osobní vůně,“ řekla gynekoložka Miriam Greeneová z New York University Medical Center Langone. Ta vysvětlila, že se zvýšením bazálního metabolismu se zvyšuje i přívod krve do podpaží a vaginy. V těhotenství se zblázní nejen potní žlázy, ale také hormony, což může vést ke špatnému dechu a změně vaginálního odéru.

Období menopauzy kromě problémů se spánkem a závažným návalům horka přináší také zvýšené pocení. Dobrou zprávou je, že tyto příznaky lze zmírnit, a proto se poraďte se svým gynekologem.