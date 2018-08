Mámina péče už se nedala vydržet, říká Petr. Dětí jako on jsou tisíce

„Máma je fajn, táta taky. Ale když si táta našel tu novou, začal mazec… Máma vyváděla, začala ho kontrolovat, volala mu i několikrát za hodinu, četla SMS i maily. Nedivím se, že se táta odstěhoval. Kdyby to šlo, šel bych taky. Ale to by máma zůstala úplně sama. Říká mi, že jsem její všechno, kdyby o mě přišla, něco si udělá…,“ vypráví jedenáctiletý Petr.

„Jenže péče mámy se už nedá vydržet. Vodí mě každý ráno do školy… Nesmím ani s klukama ven, prej aby se mi něco nestalo… Ještě, že můžu někdy na víkend k tátovi. Táta si všiml, že mám jizvy na rukách. Řekl jsem mu, že mě u babičky poškrábala kočka. Jak mám říct, že někdy, když se cítím fakt mizerně, říznu se a uleví se mi? Mám to vůbec někomu říct?“



Petr si vzpomněl na kamaráda, který mu říkal o Lince důvěry DKC. Prý to není ostuda, dokonce mu s jeho starostí dobře poradili. Petr se nakonec odhodlal zavolat také.

Teď je v péči psychologa Dětského krizového centra a s oběma rodiči pracují sociální pracovníci. Situace se začíná pomalu stabilizovat, počáteční nedůvěru maminky se podařilo prolomit. Petr už zase smí chodit s kamarády ven.

Bude však ještě chvíli trvat, než se všichni členové rodiny se situací vyrovnají a začnou spolu normálně komunikovat. Dětí jako Petr jsou tisíce. Dětské krizové centrum dokáže pomoci stovkám z nich.