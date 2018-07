Čekám miminko a chci pro něj lepší start, než jsem měla já, říká Radka

Pomáháme s Teribearem Každým kilometrem přispějete 30 korun někomu z desítky okruhů, kde pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem. Akce Teribear hýbe Prahou se koná 6.-15. 9. v Praze na Vítkově a přihlásit se můžete zde. 1. Chci pomoci ohroženým těhotným maminkám. 2. Chci pomoci rodinám v nouzi. 3. Chci pomoci maminkám z azylového domu začít znovu. 4. Chci pomoci návratu dětí z ústavů zpět do rodiny 5. Chci podpořit pěstounskou péči a adopci. 6. Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla. 7. Chci pomoci dětem z ústavní výchovy zažít radost z dětství. 8. Chci pomoci mladým lidem z dětského domova studovat. 9. Chci pomoci zahojit bolavou duši dětí z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. 10. Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohou. Teribear

Radka je těhotná, za pár týdnů porodí. „Nevyrůstala jsem se svými rodiči jako ostatní děti,“ říká o sobě. „Nejdřív jsem byla v kojeňáku a pak si mě k sobě vzali pěstouni. To mi byly skoro dva roky. U nich to bylo fajn, ale v pubertě se to začalo kazit. Problémů bylo tolik, že jsem u nich nemohla zůstat. V 15 letech jsem odešla do výchovného ústavu.“

Ve výchovném ústavu se Radka úspěšně vyučila kuchařkou a nyní bude muset odejít. Biologickou rodinu nepoznala a u pěstounů také být nemůže, i když jí nadále hodně pomáhají.

„Už ale nejsem sama. Čekám miminko. Strašně se na něj těším a chci pro něj lepší start do života, než jsem měla já,“ říká Radka.

„Chci mu zajistit domov, kde budeme my dva. Nemám ale dost peněz.“ Proto se obrátila na spolek Amalthea. S pomocí sociálních pracovnic se připravuje na příchod dítěte, učí se hospodařit a získala i to hlavní, co teď potřebuje – bydlení nedaleko pěstounů. Nadaci požádala o finanční pomoc při zařizování bytu a nákupu výbavičky pro miminko.

Společně pohneme Prahou a prostřednictvím projektu pro těhotné ženy v nouzi pomůžeme maminkám, jako je Radka, najít cestu ke svým dětem a dětem do bezpečné náruče mámy.