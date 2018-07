Eliška pečuje o sedm dětí a splácí dluh. Každým krokem jí můžeme pomoct

Pomáháme s Teribearem Každým kilometrem přispějete 30 korun někomu z desítky okruhů, kde pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem. Akce Teribear hýbe Prahou se koná 6.-15. 9. v Praze na Vítkově a přihlásit se můžete zde. 1. Chci pomoci ohroženým těhotným maminkám. 2. Chci pomoci rodinám v nouzi. 3. Chci pomoci maminkám z azylového domu začít znovu. 4. Chci pomoci návratu dětí z ústavů zpět do rodiny. 5. Chci podpořit pěstounskou péči a adopci. 6. Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla. 7. Chci pomoci dětem z ústavní výchovy zažít radost z dětství. 8. Chci pomoci mladým lidem z dětského domova studovat. 9. Chci pomoci zahojit bolavou duši dětí z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. 10. Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohou.

Otec je opustil a příspěvky neplatí. Eliška, která se léčí s epilepsií, je na mateřské dovolené s nejmladším dítětem. Na nájemném v pronajatém bytě tak vznikl dluh. Pokud se nepodaří bytovou situaci stabilizovat, hrozí Elišce vystěhování a dokonce odebrání dětí do ústavu – vzhledem k počtu dětí je jisté, že by musely být rozděleny do několika zařízení.

Přes svou tíživou situaci Eliška o rodinu řádně pečuje. Děti chodí do školy, nemají však na školní obědy nebo na kroužky. Eliška jim denně vaří, hlídá rozpočet, předčítá dětem z knížek a vede je ke čtení.

Sehnat nové bydlení by bylo pro tak početnou rodinu velmi složité, a proto se sociální pracovnice dohodly s pronajímatelem na splátkovém kalendáři a Eliška dluh splácí. Mateřská jí brzy skončí a ona si hledá práci. V tísnivé situaci požádala Nadaci Terezy Maxové dětem o pomoc z dluhové pasti a sociální pracovnice její žádost podpořily.

Společně pohneme Prahou a díky příspěvku na bydlení pomůžeme udržet rodinu pohromadě!