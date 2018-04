Téměř polovina Čechů touží zhubnout

"Zhubl jsem o dvacet kilo, ale jak je to možné, nepovím" Zázračné náplasti. Sprej, který se stříkne do úst a člověk ztratí chuť na sladké. Pás, který vysílá do těla elektrošoky, a člověk tak hubne. To všechno jsou "zázračné" přípravky na hubnutí provázené mohutnou reklamou. A prodávat je pomáhají známé tváře ze showbyznysu. Rozběhlý bavič Richard Genzer chválí v inzerátu s tenisovou raketou v ruce náplast za 990 korun od společnosti Labo Bio Pharma s výtažky z mořských chaluh. "Nemusel jsem nic polykat, kazit si žaludek a omezovat se. Původně jsem se chtěl zbavit 15 kilogramů, a nakonec jsem zhubl o 21 kilogramů," tvrdí v reklamě Genzer. Jak dlouho kúra trvala a kolika náplastmi se polepil, však Genzer vysvětlit nechtěl. "O hubnutí já nebudu mluvit, toho jsem si užil až až," řekl. U stejné firmy hubl před časem i další bavič Petr Novotný. Jeho tablety pro změnu obsahovaly "kyselinu HCA". "Mně ale opravdu pomohly, i když jsem je podpořil zdravou životosprávou a cvičením," říká Novotný. Nyní už nic neužívá, váží 110 kilogramů a cvičením se udržuje. Lékaři: Tělo neošidíte

Lékaři z České obezitologické společnosti jsou však skeptičtí. "Proces hubnutí má určité fyzikální zákonitosti, a těm se nevyhnete. Jeden gram lidského tuku, kterého se chcete zbavit, má 7 kilokalorií a ty je nutné spálit. Druhá možnost je zastavit přísun energie – nejíst," říká lékař Vladimír Řehák. Kdysi se Řehák o účinky jednoho přípravku zajímal a kontaktoval výrobce. "Odpovědi jsem se ale nedočkal," postěžoval si. Další lékař, René Vlasák z Centra preventivní medicíny, které obezitu léčí, připouští, že některé přípravky krátkodobě váhu sníží. Ale pacient si štíhlé linie stejně neužije. "Hlavní jejich problém tkví v tom, že si nižší váhu neudržíte a rychle přiberete," míní Vlasák. Připomíná také, že "televizní přípravky" často vůbec neprošly seriózním vědeckým testováním. Podle Vlasáka však nelze tyto medikamenty šmahem odmítnout. Přírodní látky, které brání ukládání tuků, obsahují. Ale ty obsahuje třeba i mnohonásobně levnější káva. My hubnutí jen pomáháme

S pochybami lékařů konfrontovala MF DNES pracovnici zákaznického servisu firmy TV Products. Ta například nabízí přístroj Abtonic Digital Pro vysílající elektrošoky do těla, podle reklamy "pro hubnutí ideální". Dealerka však vysvětlila, že pacient se musí snažit hlavně sám. "My neříkáme, že zhubnete. Nemyslete si, že budete sedět u televize, mít abtonic na břiše a zhubnete. Jde o pomocný přístroj," vysvětlila pracovnice TV Products.