Shoďte do plavek zimní špeky. Začněte hned

Nevnímejte jídlo jako hřích, kterého by se člověk snad ani neměl dopouštět. Pokud si tato doporučení vezmete za své, mělo by vám jít zbavování se přebytečné váhy snáze.

"Člověk by měl hubnout kvůli sobě a nikoli proto, že to po něm chce okolí nebo módní diktát," říká psycholožka Zdena Sládečková, která vede kurzy hubnutí.

"Pokud se rozhodnete zhubnout, je dobré si uvědomit, jak jste ke kilům navíc přišli, dále si ujasněte, proč míníte zhubnout a nakonec si stanovte, za jak dlouho, o kolik kilogramů a jakým způsobem," radí pražský internista Petr Sucharda.

Neměl by být problém do léta bezpečně zhubnout pět až deset kilogramů, je třeba vycházet z toho, že optimem je přibližně půl kila za týden.

Hormony, geny nebo vlastní vina

Při zjišťování příčin nadváhy nebo obezity s největší pravděpodobností zjistíte, že si za ni můžete sami. A to přesto, že se mnoho lidí vymlouvá na zděděná kila navíc nebo, což je také populární výmluva, problémy třeba se štítnou žlázou.

"Ty má asi jedno procento lidí, kteří jsou obézní," uvádí věc na pravou míru Luboslav Stárka z pražského Endokrinologického ústavu.

Nedávno proběhla tiskem zpráva, že za nadváhu mohou také hormony a látky podílející se v těle například na přenosu informací o tom, že už je syté.

"Ano, pokud chybí receptor pro hormon leptin, který hraje při podobných procesech zásadní roli, mohou mít lidé problémy s váhou, za které nemohou," potvrdil Stárka. Ovšem, podle něj se tohle dá říct o jedné z deseti tisíc obezit.

Přejděte Antarktidu

Konkrétní příčiny, proč se někomu kila nasčítala víc, než je mu libo, se pak samozřejmě mohou lišit. "Vždycky ale nakonec jde o to, že člověk má vyšší energetický příjem než výdej," shrnuje endokrinolog Stárka.

A nezáleží podle něj až tolik na tom, kolik a čeho člověk pozře. "Hubnout totiž můžete, i když sníte 30 000 kilojoulů denně, což odpovídá příjmu tří horníků, a vaše jídlo budou tvořit ze dvou třetin tuky. Musíte však při tom pěšky přejít Antarktidu," připomíná stravu polárníků.

Není však nutné za každou cenu počítat každé snědené deko, zvláště pokud vám tento postup nevyhovuje.

"Důležité je radikálně změnit přístup ke stravování a pohybu, a to pokud možno ze dne na den, postupné změny jídelníčku nejsou totiž moc účinné, protože tělo si na ně zvykne a váha se nehne," radí pražská obezitoložka Naďa Barešová.

Pozor však, počítejte s tím, že změna vašeho životního stylu by měla být trvalá, proto se nepouštějte do žádných extrémních diet.