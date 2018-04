Sedm mýtů o očích a zraku

1. Kontaktní čočka může zapadnout dovnitř za oko

Je technicky nemožné, aby se něco podobného stalo. Tenká blána, která pokrývá oko a je spojená s vnitřní stranou očního víčka, nedovolí čočce sklouznout z povrchu přední části oka.

2. Sledování televize nebo počítače zblízka pokazí zrak

Pokud bude člověk sedět blíže, než je nutné, bude ho možná bolet hlava, ale nepokazí si tím oči. "Neprokázalo se poškození zraku při sledování televize nebo monitoru počítače. Pravda je, že při obou činnostech se může projevit zraková únava, ta se však dá zmírnit použitím vhodných brýlí," říká Ivan Schlemmer, primář očního oddělení Šumperské nemocnice.

3. Nošením kontaktních čoček si poškodím zrak

Pokud dotyčný dodržuje všechna hygienická pravidla pro používání čoček, měly by se mu infekce oka vyhnout. Výjimkou jsou lidé se silnou alergií a těžcí diabetici, kteří se musí spokojit s nošením brýlí.

4. Používáním brýlí se kazí oči, které se na nich stanou závislými

Oči nezeslábnou používáním brýlí. Člověk s oční vadou by měl počítat s tím, že v průběhu života se bude počet dioptrií kvůli nemoci nebo stárnutí měnit.

5. Kontaktní čočka může vypadnout z oka

Taková nehoda se mohla stát u staršího typu čoček. Dnes se ve velké většině používají měkké čočky s vysokým obsahem vody, které v oku dobře drží, ale zároveň pod nimi oko i dobře "dýchá". Pro plavání jsou vhodnější jednodenní čočky, jelikož představují menší riziko vzniku infekce.

6. Oslepnutí se nedá předejít

To naštěstí není z velké části pravda. Prevencí jsou pravidelné prohlídky a návštěva lékaře pokaždé, když se náhle zhorší zraková ostrost, objeví se záblesky, vypadávají části zorného pole nebo dotyčný vidí jakoby zdeformovaně. Pokud přijde nemocný k lékaři včas, ten může v závislosti na diagnóze průběh choroby zvrátit, zastavit nebo alespoň zpomalit.

7. Děti ze šilhání vyrostou

Občasné zašilhání miminka do šesti měsíců věku je normální a je součástí vývoje. Primář oční kliniky motolské nemocnice Milan Odehnal však upozorňuje: "Šilhání by se nemělo podceňovat, může se za ním mimo jiné skrývat i vážnější vada nebo nádor. Rodiče by měli vzít dítě na vyšetření očním lékařem."

ČTĚTE TAKÉ:

Postupné zhoršování zraku je nevyhnutelné

Očím hrozí nebezpečí i při běžných činnostech

Lékař: Strach z očního laseru je zbytečný