Rychlá pomoc na bolavá záda se jmenuje šikovná Asiatka

Máte pravdu, jestli si teď říkáte, že je to řešení jen asi tak maximálně na týden, a kdybyste měla na masáž chodit čtyřikrát do měsíce, padne na to pomalu půlka výplaty. Zkuste to tedy alespoň někdy. Jako my.

Back special

Asijská zdravotní masáž zad trvá 60 minut a například ve wellness hotelu Maxmilian za ni zaplatíte 1 390 Kč. Lze si však zaplatit jak kratší, tak i delší variantu.

Atmosféru čekáte, ta vás nepřekvapí: přítmí, tichá meditační hudba, obskakují vás usměvavé, křehké Asiatky. A pak si nahá lehnete na břicho, obličej vetknete do otvoru v lehátku, zavřete oči, dýcháte bylinky z vázy pod vámi na zemi a začíná něco jako koncert na vašich zádech.

Moje masérka pochází z Bali. Vypadá jako Thajka, černé vlasy pod ramena, široké lícní kosti, drobná, ve stoje mi je sotva po prsa. Po prvních dotycích jsem ale překvapená, kolik je v ní síly.





Osahání "terénu"

Začíná od chodidel. Bez oleje, bez krému, jen tak "na sucho" hledá reflexní body, které mimoděk uvolní zádové svaly. Postupně pokračuje vzhůru přes bederní, hrudní až po krční páteř a ramena.

Vsadím se, že by lámanou angličtinou neuměla mé potíže medicínsky popsat, ale je zřejmé, že je pod prsty cítí. Devadesát procent z nás má bolavá záda, většina právě kvůli špatnému držení těla. Úkolem masérky je svaly uvolnit. Soustředí se tam, kde najde váš největší problém. Bývá to křížová oblast kolem ischiatického nervu a hlavně pak ramena a oblast krku. Mám navíc hodně zatuhlý sval na pravé straně podél hrudní páteře, jak jsem se dozvěděla.

"To zřejmě proto, že jste pravák," vysvětlila mi manažerka Zen Asian Wellness pražského hotelu Maxmilian Tereza Hrušová. Právě ona mi objasnila, proč je možné, že křehká masérka má takovou sílu, že až někdy cítím bolest. "Využívá váhu celého těla, jedině tak dokáže namasírovat i dvoumetrového stokilového chlapa. A bolest je u této zdravotní masáže normální. Tam kde ji cítíte nejvíc, tak máte největší problém."





Bylinky, teplo a tlak

Masérka si mě mezitím ohmatala a teď bude choulostivá místa nahřívat pomocí pytlíčků s bylinkami. Bylinky pocházejí přímo z Thajska a na unavené svaly se používaly dávno před naším letopočtem a pak hlavně v době válek, kdy bojovníkům pomáhaly od bolesti. Teplem se z bylinek uvolní léčivé látky, uleví svalům, a ty půjdou snáz rozmasírovat.

Bylinková nahřívací fáze je jediná z celé hodinové procedury, kterou byste zvládli s partnerem i doma. Léčivé pytlíčky lze totiž koupit v thajských salonech za 250 korun jeden (vydrží na čtři až pět masáží). Nahřívají se stejně jako knedlíky, takže je dáte na pařák do hrnce s horkou vodou a než je přiložíte na partnerova záda vyzkoušíte teplotu na předloktí. Ostatní části zdravotní masáže ale musíte svěřit školeným terapeutům.

Moje masérka rejdí po mých zádech opravdu jako virtuoz. Po nahřátí použije na další a další "akordy" do svalů paprikový olej na zvláčnění a zjemnění kůže a mentolový krém na rozproudění oběhu ve svalech. Může se stát, že uprostřed zad se masérka náhle vrhne třeba na nohu. Pomáhá si opět v tlakových bodech, které souvisí s některou z bolestivých partií.





Sláva kručení

"Masáž nastartuje také lymfatický systém. Může vám kručet v žaludku a po skončení můžete mít potřebu se vyprázdnit. Tělo se čistí," upozornila mě manažerka wellness. A když mi ke konci procedury skutečně zakručelo v žaludku, malá Indonésanka se očividně zaradovala a přešla k závěrečnému protažení svalů pomocí osvědčených chvatů.

Zatímco po obyčejné masáži zad v klasickém fitness centru jsem na svých zatuhlých "počítačových" zádech žádnou velkou změnu nevnímala, po asijské back special to bylo jiné. Znáte takovou tu zdravou bolest svalů po sportování? Přesně tak jsem cítila krk, ramena i část kolem zejména hrudní páteře. "Možná vás mohou trochu bolet i zítra, ale to je v pořádku, svaly vás teď pár dní budou nutit držet záda rovná," vysvětlila Hrušová. Bezprostředně po této masáži určené proti bolesti zad mi doporučila dát si co nejteplejší srpchu, která by ještě záda prohřála, případně je prý dobré se jít ještě vyhřát do sauny.

"Dva dny byste neměla sportovat, pokud opravdu nevíte, jak správně cvičit. Coby samouk byste si ve fitnessu mohla rozmasírované svaly ještě víc zablokovat," varovala mě ještě manažerka.

Kromě protahování těla po každé hodině sezení mi navíc doporučila cvičení na míčích, jógu, samozřejmě plavání a na posílení svalů také speciální cviky anebo sestavu pilates.