ROZSTŘEL: Byla morbidně obézní, teď pomáhá hubnout jiným

Léto je pro většinu lidí oblíbená část roku, kdy si užíváme teplo, sluníčko a koupání. Pro některé ženy je však výlet k vodě utrpením. Jejich váha je už dávno za hranicí oplácanosti a nadbytečná kila jim způsobují různá omezení. Navíc musí každý den čelit soucitným pohledům okolí, které nechápe, proč se svými kily nic nedělají.

Podobně na tom byla i Renata Levá. Odmalička byla baculaté dítě, které milovalo jídlo a výlety do ledničky se pro ni staly nekonečným zdrojem potěšení. Jídlo vynahrazovalo Renatě nedostatek pozornosti rodiny. „Útoky na lednici střídaly dvakrát do roka odtučňovací lázně, kde mi mou lásku na několik týdnů zabavili a musela jsem se hýbat,“ vzpomíná na dospívání.

Renata svoji tloušťku neřešila ani po porodu syna Kuby. Koneckonců byla na ni zvyklá a moc si ji nepřipouštěla. Říkala si, že je „jen“ velká. Jenže „velké“ tělo, které vážilo 160 kilogramů, jí v jednu chvíli nedovolilo ani bez problému vyjít kopec. To když chtěla se svým tehdy dvouletým synem sáňkovat v Harrachově.

V ten moment si uvědomila, že chce aby měl Kuba zdravou a fit mámu, které se nebudou lidé smát. Tehdy si poprvé nahlas před zrcadlem řekla, že je tlustá. „Stačila sekunda před zrcadlem, kdy jsem si přestala lhát, že jsem velká,“ vzpomíná na jeden ze zlomových momentů Renata.

Podstoupila bandáž žaludku, díky které sice dokázala zhubnout 20 až 25 kilogramů během krátké doby, nastoupil však jojo efekt. Došlo jí, že sama to nezvládne a obrátila se na odborníky. Díky vyváženému jídelníčku a pravidelnému cvičení shodila během jednoho roku 60 kg a následně dalších 20. Pohyb se stal nesdílnou součástí jejího života. A to natolik, že se stala fitness instruktorkou. O svém hubnutí napsala knihu.

„Myslím, že když už má někdo morbidní obezitu, měl by jít za odborníkem a netrápit se. Na druhou stranu, jestli do toho jde někdo s tím, že mu uříznou kus žaludku a on bude doživotně jako proutek, tak to je nesmysl. Pořád je to o sebekázni,“ uzavírá Renata.