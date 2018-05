BMI a ABSI kalkulačky spočítají ideální váhu vzhledem k věku i pohlaví

11:57 , aktualizováno 11:57

Jak co nejobjektivněji zjistit, jaká je vaše ideální váha? Známá kalkulačka Body Mass Index (BMI) je nejrozšířenější, ale je nepřesná. Nezohledňuje totiž věk a nedokáže určit, do jaké míry se na hmotnosti podílí tuk a do jaké svaly. Kromě té vám proto ještě nabízíme ABSI index. Podle něj lze určit i riziko předčasného úmrtí a chorob způsobených nadváhou.