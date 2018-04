Pro dokonalou postavu trenérka doporučuje: Cvičte kratší dobu, ale častěji

Podle Bičíkové platí obecné pravidlo, že by se mělo chodit cvičit dvakrát až čtyřikrát týdně. "Vždy je lepší chodit častěji na kratší dobu, než-li jednou týdně na dvě hodiny," odpověděla na jednu z otázek čtenářů iDNES.cz Bičíková.

"Doporučuji začít třikrát týdně na třicet až šedesát minut. Pokud chcete zhubnout, zkuste zařadit hlavně kardio trénink, mezi který patří chůze, lehký klus, kolo nebo cross trainer," dodala.

A co radí trenérka lidem, kteří tráví většinu času u počítače a bolí je záda?

"Je potřeba se začít věnovat zpevňování středu těla. Je to základ celého pohybového aparátu a pokud se toto lidé nenaučí správně používat, nemohou se bolesti zad opravdu zbavit. Při sedavém zaměstnání, mají hodně ochablé i mezilopatkové svalstvo a zkrácené prsní svaly, což potom vytváří kulatá ramena a záda. Věnujte se proto posílení hrudní oblasti zad a protažení prsních svalů a trapézového svalu," doporučila Bičíková.

Mylnou představou mnohých lidí je, že se k lepší postavě doberou jen pomocí "diety" bez zásadnějšího zapojení fyzické zátěže. Vhodná strava nicméně představuje podle cvičitelky 70 procent úspěchu.

Bičíková odhaduje, že při systematickém cvičebním programu se první viditelné výsledky dostavují po třech až pěti týdnech. Optimální je hubnout 1,5 až 2 kila za měsíc.

"Když se hubnutí nedaří, uvědomte si, jak dlouho jste pro sebe nic neudělali, dejte svému tělu čas, ať se na novinky adaptuje. Uvědomte si, že pohyb a vhodná strava není léčebná kúra na jeden měsíc, ale je to návrat k něčemu, co by mělo být lidem naprosto přirozené. Přijměte tento životní styl jako součást života," říká.

Trenérka Zuzana Bičíková pro vás sestavovala v našem seriálu o formování postavy i ukázkové tréninky jak pro cvičení doma, tak v posilovně:

Mgr. zuzana bičíková - absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

- prezentér Power Plate pro Českou republiku

- osobní trenérka Holmes Place v oblasti fitness a kondičního tréninku

- bývalá reprezentantka ČR v atletice ve skoku dalekém

Poslední díl našeho seriálu o formování postavy vyjde v pátek 9. července, kde vás seznámíme s výsledkem mého několikatýdenního úsilí. Také přineseme doporučení, jak dál pokračovat v cestě za vysněnou figurou.