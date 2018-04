Příští týden v Proměně: jako filmové hvězdy...

1:00 , aktualizováno 1:00

Reality show Proměna má za sebou týden bilancování. Každý z finalistů zhodnotil, co mu dieta na veřejnosti dala a co naopak vzala, co ho bavilo nebo z čeho měl strach. A co bude následovat? Uvidíte, jak se bývalí tlouštíci fotili v ateliéru.