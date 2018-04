Překonat krizi může pro manžele znamenat lepší vztah do budoucna

Simona (37) a Petr (41) jsou manželi už deset let. Zatím se jim sice nepodařilo počít potomka, ale ještě stále doufají, že se jim to brzy povede. "Vím, že jsou i starší matky než já," říká Simona, "takže to zatím nevzdáváme. Ale i kdyby nám miminko nevyšlo, nevadí, člověk zkrátka někdy nemůže mít všechno."

Simona při svém vyprávění působí tak klidným a vyrovnaným dojmem, že by jí mohl každý závidět. Přitom, jak ona sama říká, byla ještě před rokem jen krůček od celkového nervového zhroucení.

"Vlastně nevím, co se stalo," vypráví Simona. "Ale najednou jsme si s manželem přestali rozumět. Skoro každý náš rozhovor končil hádkou nebo slzami," dodává.

Simona na ty chvíle sice vzpomíná nerada, ale uvědomuje si, jak moc se od té doby změnilo a především o kolik už jsou dnes oba chytřejší.

Finanční problémy celou věc ještě zhoršily

"Naší manželské krizi rozhodně neprospělo, když jsme se navíc dostali do finančních těžkostí - manžel přišel o zaměstnání," vysvětluje Simona svou těžkou situaci. "Všechno pak bylo ještě mnohem horší a hádali jsme se opravdu pořád."

Petr k situaci dodává: "Měl jsem hrozný pocit, že nedokážu zabezpečit svou rodinu."

Naštěstí nabídl známý Petrovi dočasně brigádu a za pár týdnů si našel novou práci. Situace v domácnosti se postupně uklidnila, i když, jak říká Simona, to vyžadovalo hodně úsilí a kompromisů z obou stran. "Řekli jsme si, že naše manželství budeme vnímat jako rostlinku, kterou musíme pořád zalévat a ošetřovat, aby nám hezky kvetla. A ono to fungovalo."

Po čase přišla Simona s návrhem, aby si uzavřeli životní pojištění Diamant u České pojišťovny. "Kdybychom ho bývali měli už v době naší ‚krize‘, mohlo nám ušetřit mnoho starostí," tvrdí. Petr uznal, že by se jim pojištění mohlo hodit.

Diamant pro všechny případy

"Diamant je rodinné životní pojištění, u kterého se dají průběžně měnit podmínky, podle toho, jaké jsou právě priority klientů. Zahrnuje pojištění pro případ úrazu, smrti a závažných onemocnění. Každý se sám může rozhodnout, do jaké míry chce která rizika ošetřit, a zároveň i spolurozhodovat o investování vložených prostředků, říká Markéta Škvorová, produktová manažerka životního pojištění ČP.

Simona s Petrem sice nedokážou vrátit čas a vyspravit jizvy na duši, které vznikly v minulosti, ale rozhodně pracují usilovně na tom, aby se jim už žádné další šrámy neobjevily.

Zároveň se rozhodli, že zkusí přírodě trochu pomoci a podstoupí umělé oplodnění. "Koneckonců, pojištění Diamant je hlavně pro rodinu. Pojistku samotnou už máme, tak teď ještě tu rodinu," uzavírá Simona.