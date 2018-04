Pojďme proti rakovině prsu. Na pochod a včas na vyšetření

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. "Ročně u nás onemocní pět tisíc žen a dva tisíce žen této nemoci podlehnou!" Říká primářka pražského Mamma Centra Miroslava Skovajsová. Kdyby se oněch pět tisíc žen dostalo k lékaři včas, zemřelo by jich jenom pět set, tedy o půldruhého tisíce méně než dnes. Jak říká doktorka Skovajsová, "nejlepším lékem na rakovinu prsu je její včasný záchyt."

Nejzodpovědnější jsou v prevenci ženy starší 45 let. Jim je také preventivní program určen, proto chodí častěji na nejrůznější preventivní vyšetření než ženy mladší. Nejnaléhavější je však stále situace v populaci žen starších 56 let. Nejen, že na preventivní vyšetření nechodí, ale jsou také o rizicích jsou nejméně informovány.

linka: 800 180 880 Bezplatnou Avon Linku proti rakovině prsu provozuje sdružení pacientek s nádorovým onemocnění prsu Mamma Help.

Zdá se však, že osvěta se stále ještě mezi námi nešíří tak rychle, jako rakovina, protože počet pacientek rok od roku stále stoupá. Potýkají se s ní ženy neznámé, ale i ty populární. Některé se o nemoci nebojí veřejně mluvit a svým příkladem a zkušeností dodávají odvahu nám ostatním. Jako například herečka Lenka Termerová, která právě prošla léčbou a zároveň je jednou z deseti patronek zítřejšího Pochodu proti rakovině prsu. "Chtěla bych jít celou trasu, ale uvidím, zda to zvládnu," řekla pro Ona.idnes.cz.

Šest kilometrů proti nádoru

příčiny vzniku rakoviny prsu Všechny příčiny vzniku rakoviny prsu zatím medicína nezná. Asi dvacet procent žen s rakovinou prsu má v příbuzenském vztahu ženu s rakovinou prsu. Avšak ženy, v jejichž rodinách se už rakovina prsu vyskytla, mají pouze zvýšené riziko jejího vzniku. To znamená, že ne všechny ženy s výskytem rakoviny prsu mezi příbuznými, jí onemocní. A naopak, u žen bez výskytu rakoviny prsu v rodině, může tato choroba vypuknout. Podle statistik má jen pět procent žen s rakovinou prsu genetickou zátěž. U žen s genetickou mutací je v 80 - 90 procent pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu.

Česká republika se zítra ve 14 hodin už po desáté přidá k dalším 50 zemím na celém světě a ulicemi hlavního města projde Pochod proti rakovině prsu. Vstupenkou na Pochod je tričko, které si koupíte za tři stovky, a pomůžete tak možná zachránit jeden lidský život. Výtěžek z jednoho trička totiž pokryje náklady na příspěvek na vyšetření prsu jedné ženy,

Šestikilometrovou trasu z Hradčanského náměstí přes Petřín na Smíchov do Žlutých lázní půjde i desítka ambasadorek. K Aně Geislerové, Daře Rolins, Monice Absolonové, Simoně Stašové, Táně Vilhelmové, Lence Termerové, Mahuleně Bočanové a Marthě Issové se letos přidají dvě nové tváře: herečka Tereza Brodská a moderátorka zpráv Lucie Borhyová, která půjde s maminkou a s kamarádkou. Sama je prý v otázce prevence rakoviny prsu zodpovědná a pravidelně si dělá samovyšetření prsu. Na mamograf zatím jít nemusela, protože jí to gynekoložka ani nedoporučila, vzhledem k tomu, že na něj má chodit až od 35 let.