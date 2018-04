Otázky a odpovědi: jak dodržovat hygienu po povodních

Pravidla hygieny po záplavách 1. Myjte si ruce a dezinfikujte

Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem. Po styku se znečištěným materiálem dezinfikujte suchou pokožku alkoholovými přípravky (např. Spitaderm, Sterilium) 2. Po vstupu do domu či bytu zkontrolujte ihned stav potravin

Nekonzumujte zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených ve skle a plechu. Zlikvidujte všechny otevřené potraviny vystavené zátopové vodě. Nejezte zaplavené zemědělské plodiny. 3. Po návratu je nutno byt vysušit, uklidit a dezinfikovat

Nechte si zkontrolovat statiku objektu. Odstraňte všechny nečistoty. Nepoškozené předměty a nábytek dezinfikujte (přesný návod čtěte zde). 4. Vodu si nechte zkontrolovat

Pokud nejste napojeni na veřejný vodovod, vodu nepoužívejte. Nechte si udělat rozbor kvality vody z vaší studny. Do té doby používejte pouze balenou vodu. 5. Očistěte a dezinfikujte oděvy a prádlo

Silně znečištěné prádlo namočte na několik hodin do roztoku ze Sava a poté vyperte, pozor, na bělící účinky. Cennější oblečení, které by se zničilo dezinfikováním, nechte uschnout a vyčistit v čistírně. 6. Pozor na infekční onemocnění

V zaplavených oblastech hrozí zvýšené riziko infekcí. Omezte styk pokožky s vodou a bahnem, používejte holínky a gumové rukavice. Podrobné informace o dodržování hygieny ZDE

Je možné říct, na co by si lidé měli nyní dávat největší pozor?

V první řadě je nutné dbát na zvýšenou osobní hygienu. Mytí a dezinfekce rukou je základ (více o mytí rukou najdete zde), protože mnoho lidí bude nepochybně přicházet do styku s kontaminovanými předměty, které se dostaly do vody. Jakmile je to trochu možné, je dobré mýt si ruce a používat kvalitní ochranné prostředky, jako jsou rukavice.(Pozn. redakce: VZP svým pojištěncům přispívá na desinfekční přípravky až 500kč - více zde)

Můžete doporučit, jak nakládat například se zásobami, které se dostaly pod vodu?

Pokud došlo k zaplavení objektů, je nutné počítat s tím, že potraviny v nich jsou znehodnocené. Jestliže nebyly v nějakém hermetickém obalu, je zapotřebí nekonzumovat je a vyhodit. Tím se riziko sníží na minimální míru. Potraviny hermeticky balené ve skle a plechu je nutno před použitím očistit a dezinfikovat (více například na stránkách Záchranný kruh).

Které onemocnění při úklidu po záplavách nejvíc hrozí?

V podstatě všechny infekce, které jsou přenosné vodou. Může to být virová hepatitida (žloutenka typu A), leptospiróza, tularémie, tetanus. Jednoduše řečeno, je tady zvýšené riziko infekce a je dobré, aby na to lidé mysleli. Například tetanus představuje velké nebezpečí, protože jeho průběh bývá mnohdy velice těžký a mnozí lidé dnes ani nevědí, kdy byli naposledy proti tetanu očkovaní. Kdo si není jistý, měl by navštívit lékaře a může se nechat přeočkovat (více informací o tetanu čtěte zde).

Jsou po povodních nebezpečné také studny, které voda zatopila?

Určitě ano. Evidujeme je, i když samozřejmě ne všechny. Mohou jich být i stovky. Na našich internetových stránkách máme napsaný detailní návod, jak mají lidé v takovém případě postupovat. Stručně řečeno: opakovaně se musí studna napustit a vyčerpat a dezinfikovat. Potom se musí odebrat vzorek, který se vyšetří, aby bylo jisté, že je voda v pořádku.

Co vy v období po povodni považujete za největší nebezpečí?

Těžko porovnávat. Ale myslím, že to je přímý styk s kontaminovanou vodou nebo s věcmi, které byly v té vodě. Pokud někomu voda zaplaví dům a on pak začne uklízet, potom je v tom prostředí pořád. Na všechny předměty, které přišly do styku s velkou vodou, je přitom nutné pohlížet jako na kontaminované. Určitě je dobré je dezinfikovat.