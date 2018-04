Opravdu potřebujeme užívat vitaminy?

Co neplatí o pilulkách • Čím dražší vitamin, tím lépe

To rozhodně nemusí být pravda. Platí se také za značku výrobce, za lákavé balení, v ceně přípravku se odráží i reklamní kampaň... Rozdíly mohou přitom činit desítky, výjimečně i stovky korun za obdobně velké balení. • Vitaminy se nedá předávkovat

Opak je pravdou. Vyloženě nebezpečné jsou v tomto ohledu například vitaminy A a D rozpustné v tucích, například "áčko" je vyloženě nebezpečné pro těhotné ženy. Ale předávkovat se dá i zdánlivě neškodným vitaminem C, tělo nadměrné množství nevyužije a navíc zatěžuje ledviny a močové cesty, v nichž se mohou tvořit kamínky. • Na formě podávání nezáleží

To neplatí. Například šumivé vitaminy bývají lépe vstřebatelné a rychleji zabírají než klasické cucací tabletky. Když už užíváte vitaminy, je lepší si například v případě vitaminu C připlatit za tabletky, z nichž se vitamin uvolňuje postupně během delší doby. Tělo ho tak umí lépe využít. • Ideální je užívat multivitaminové preparáty

Nikoli. Komplexní vitaminovou kúru potřebuje málokdo a je zbytečné dodávat tělu vitaminy, které nepotřebuje, stejně je nevyužije. Naopak se tím podle některých názorů oslabuje jeho schopnost získávat vitaminy přirozenou cestou ze stravy. • Vitaminy nahradí zdravý životní styl

V žádném případě. Je lepší brát umělé vitaminy jako pomocníka v případě oslabení organismu, ať už nemocí nebo třeba hektickým životním stylem. I tak je lepší jejich doplňování předem probrat s lékařem, který spíše posoudí, čeho se vám případně nedostává. Ale rozhodně není dobré na ně spoléhat a nedbat na pestrou stravu a dostatek pohybu.