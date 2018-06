Zhubla 90 kilogramů, dalších sedm vážila převislá kůže. Pomohla operace

„Vypadám ještě hůř než předtím,“ postěžovala si osmatřicetiletá Karen v americkém televizním pořadu Skin Tight poté, co shodila půlku ze svých úctyhodných 180 kilogramů. Tělo jí totiž po letech hubnutí „zdobily“ obrovské kusy přebytečné kůže, kterou bylo nutné odstranit.



Karen, která se s nadváhou potýkala už od puberty, dospěla nakonec do stádia morbidní obezity. V sedmadvaceti letech kvůli tomu dokonce dala k adopci novorozeného syna. Byla totiž bez partnera a věděla, že sama by péči o dítě vzhledem k vlastním zdravotním komplikacím nezvládala.

Smutný životní zvrat ji přiměl k zamyšlení a ke změně životního stylu. Začala cvičit, upravila jídelníček a během následujících let shodila polovinu své váhy. Prý i proto, že by se ráda se synem znovu setkala a ráda by se mu ukázala v co nejlepší formě.

Jako rozteklý sněhulák

Za extrémní zhubnutí ji lékaři pochválili, ale přišlo další trápení: těžké kusy vytahané kůže, které jí visely z břicha, paží i nohou. „Je jedno, jak cvičím. Je jedno, co se sebou dělám. Přebytečné kůže se prostě nezbavím,“ zoufala si v televizi Karen, která pracuje jako obchodní zástupkyně a nedávno se vdala za dlouholetého partnera Kyla.

Připadala si prý jako „odporný rozteklý sněhulák,“ povislá kůže jí zase připomínala syrové těsto na pizzu. Před manželem se styděla, v hezkém spodním prádle by se před ním neukázala ani náhodou. Estetické, zdravotní i psychologické trable, která byly s její figurou spojené, se rozhodla vyřešit jednou provždy právě tím, že se přihlásila do pořadu o proměnách.

Během natáčení se jí ujali chirurgové z Los Angeles, kteří navrhli celou sadu operací: plastiku prsou, zpevnění břicha, odstranění přebytečné kůže na něm a také vypnutí kůže na pažích. „Je to poslední krok na mojí cestě. Vím, že to bude bolet, ale stojí to za to,“ prohlásila těsně předtím, než ji odvezli na sál.

Záchrana přišla včas

Netušila ještě, že nemá vyhráno. Poté, co jí lékaři z těla odstranili sedm kilogramů kůže, šlo všechno jako po másle; závažné komplikace se dostavily až během domácí rekonvalescence. Karenina matka, povoláním zdravotní sestra, poznala, že něco není v pořádku a odvezla dceru zpět do nemocnice.

Ukázalo se, že Karen má po zákrocích v jedné noze a v obou plicích nebezpečné krevní sraženiny. Kdyby se neodhalily včas, mohla by zemřít. V péči lékařů se je podařilo uvolnit a doma se pak ještě nějaký čas zotavovala s pomocí kyslíkové terapie.

Všechno dobře dopadlo a Karen se podle vlastních slov cítí lépe než kdykoli předtím. „Jsem plná očekávání, co přinese budoucnost,“ říká optimisticky. Těší se, že s manželem brzy založí rodinu, a získala prý také dostatek sebedůvěry na to, aby se pokusila kontaktovat svého prvorozeného syna Charlieho.