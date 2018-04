Prevence před zánětem močových cest: tekutiny a močení po sexu

Ten také doporučil jako prevenci vyzkoušet urologický čaj, kopřivu, vrbovku, brusinky a preparáty s D-manosou.

Téměř každá žena zažije alespoň jednou za život infekci močových cest. Není to nijak příjemný zážitek, a pokud se připojí i komplikace v podobě zánětu ledvin, jde o závažný problém.

Většina případů infekce močových cest přichází zespodu. Bakterie nejdříve napadnou močovou trubici a pak se šíří močovými cestami dále. Příznaky počínající infekce mohou být jen lehce nepříjemné: pálení a řezání při močení, přesto zdaleka ne ve všech případech odezní infekce sama. Čím déle zánět trvá, tím větší je hrozba komplikací a to i pokud se žena začne chovat opatrně (je v klidu a teple a dodržuje pitný režim). Není proto dobré dlouho otálet s léčbou a snažit se onemocnění zbavit vlastními silami bez pomoci lékaře.



O lékaři MUDr. Zdeněk Otava, FEBU, vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Pracovní zkušenosti získal na urologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze, poté na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Nyní má urologickou praxi na Poliklinice Budějovická v Praze 4. Věnuje se praktické výuce mediků a přednáškové činnosti na lékařské fakultě.



Právě teplé počasí v létě vede ke zvýšeným ztrátám tekutin, které, nejsou-li včas a dostatečně doplňovány, mohou zvyšovat riziko zánětů močových cest a vzniku močových kamenů. Vliv koupání je podle lékaře Zdeňka Otavy diskutabilní, přímo na vznik bakteriálního zánětu močových cest přímý vliv nemá. Přesto není úplně vhodné ponechávat delší čas oblečené mokré plavky a to zejména u žen.

„Prochladnutí totiž může někdy způsobit kratší dobu přetrvávající a obvykle spontánně ustupující diskomfort při močení. V některých případech mohou mokré plavky podpořit vznik poševních dysmikrobií a ty pak mohou zvyšovat riziko zánětu močových cest,“ vysvětluje urolog Zdeněk Otava.

Další nebezpečí hrozí při sportování jinak v průběhu roku neaktivních lidí. „Při sportu totiž vzniká větší riziko uvolnění případného drobného močového kamene z ledviny do močovodu a hrozí ledvinová kolika. U delší jízdy na kole zase může dojít ke zhmoždění močové trubice. Při jízdě na koni, nebo někdy dokonce i po intenzivnějším a déle trvajícím pohlavním styku, se může rovněž zvýšit nebezpečí zánětu močového měchýře,“ upozornil urolog.

Jako základní prevenci v uvedených situacích doporučuje lékař Otava co nejčasnější vymočení se a doplnění tekutin. Obecně je třeba přes léto dodržovat dostatečný pitný režim. U zdravého člověka to činí v závislosti na teplotě okolního prostření a fyzické aktivitě zhruba 2,5 až 3 litry tekutin. Dobrým vodítkem může být barva moči, která by měla být při správné hydrataci světlá.