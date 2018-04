Gynekoložka: Za neplodnost žen nemůže hormonální antikoncepce, ale věk

Podle lékařky je totiž efekt na blokádu ovulace dočasný. A po vysazení antikoncepce lze teoreticky otěhotnět při první ovulaci.

„Je to ale individuální, záleží na rychlosti obnovení ovulačních cyklů a též na plodnosti partnera,“ odpověděla čtenářce v on-line rozhovoru gynekoložka Kamila Nouzová.

V České republice užívá podle informací lékařů hormonální antikoncepci téměř polovina žen v plodném věku, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě i ve světě.



O lékařce MUDr. Kamila Nouzová, specialistka v oboru gynekologie a porodnictví, se věnuje svým pacientkám od roku 1993. Získanou praxi po I. atestaci uplatnila v zařízení GynCentrum, kde strávila 14 let. V polovině roku 2011 zahájila provoz gynekologické ordinace Remedis. Od 1. 1. 2014 pokračuje v ambulantní gynekologii a péči o těhotné ve vlastní ordinaci ProfiGyn.

Hormonální antikoncepci si ženy mohou zvolit podle různých typů aplikace. Nejznámější je ve formě pilulek. Používají se také náplasti, injekce, vaginální kroužek nebo nitroděložní systém.

Na trhu je také pohotovostní antikoncepce, pilulky s možností užití do 72 hodin po nechráněném sexu. Nejedná se však o metodu pravidelné antikoncepce, proto by se měla užívat jen zřídka a opravdu jen v případě nouze.



Výhody i nevýhody

Pro zdravou ženu může být užívání hormonální antikoncepce výhodou, ale vyhnout by se ji měly ženy z rizikové skupiny. Nejvíce jsou ohroženy kuřačky starší pětatřiceti let. Ty by se měly obávat zvýšeného rizika nádoru prsu, krevních sraženin i rakoviny děložního čípku.

Právě věk, závislost na tabáku, vysoký krevní tlak, silná cukrovka či vysoká hladina tuku v krvi patří mezi obzvlášť rizikové faktory. A pokud se takových faktorů sejde více, organismus pravděpodobně nevydrží dlouho odolávat. I proto je důležité se vždy poradit před užíváním hormonální antikoncepce se svým gynekologem.

Pokud jste ale zdravá, může pro vás mít antikoncepce i jisté výhody. Z těch příznivých účinků můžeme zmínit například zlepšení stavu pleti u žen trpících akné, zpravidelnění a zeslabení menstruačního krvácení, odstranění bolestí při menstruaci, zabránění tvorbě cyst na vaječnících, snížení rizika zhoubného nádoru vaječníků a sliznice děložní.