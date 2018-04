Lékař: Největší rizika antikoncepce jsou v prvních třech měsících užívání

, aktualizováno

Mnoho žen si hormonální antikoncepci chválí, jiné říkají, že by ji nikdy neužívaly. Většina z nich ale neví, co je čeká, pokud ji užívají dlouhodobě. „Rozdíl v rizicích při užívání antikoncepce 5 nebo 20 let není. Dočasné přerušení nemá pro uživatelku žádný příznivý vliv,“ odpověděl v on-line rozhovoru lékař Tomáš Fait.