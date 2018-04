Očím hrozí nebezpečí i při zcela běžných činnostech

Z "rizikových" sportů jmenoval na prvním místě squash a paintball. Údery letícím míčkem nebo projektilem mají takovou intenzitu, že mohou vážně poranit oko a také způsobit zlomeninu očnice.

"Na riziko úrazu je zapotřebí myslet také při různých oslavách spojených s používáním zábavní pyrotechniky, ale i při otevírání lahví se šampaňským," vysvětluje Schlemmer.

Poškození oka nehrozí jen při sportu, ale třeba i při práci v dílně. "Velmi často se setkáváme s úrazy očí z nepozornosti, nejčastěji při práci s bruskou, s kladivem nebo při svařování. Postačí brýle, které oko ochrání před odletujícími okujemi nebo střepinami," říká lékař.

"Velmi důležitá je také ochrana brýlemi při práci se žíravinami, především při hašení vápna. Poleptání může způsobit i nevyléčitelnou slepotu obou očí."

Nemoc krátkých rukou

Oko je složitý orgán a k dokonalému vidění člověk potřebuje, aby byly v pořádku všechny jeho součásti. Jakmile je některá z nich nerovná, je-li oko dlouhé nebo příliš krátké, čočka nepružná a sítnice poškozená, dotyčný vidí předměty a postavy zdeformovaně nebo rozmazaně.

V ideálním případě se světelné paprsky lámou při vstupu do rohovky a čočky a spojují se přesně na sítnici. Odtud je impulz převeden do mozku, kde se dále zpracuje až ve výsledný obrázek.

Člověk je obdařen prostorovým vnímáním, jelikož se v jeho mozku skládá obraz z levého a pravého oka dohromady.

Jenže při takzvaných refrakčních vadách se světlo láme jinak. Mezi tři nejčastější refrakční vady, tedy poruchy lomivosti, patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

Zjednodušeně řečeno, krátkozraký člověk nevidí číslo přijíždějícího autobusu, dalekozraký potřebuje k přečtení SMS zprávy nebo drobného novinového písma brýle, jelikož špatně vidí nablízko.

Člověk s astigmatismem zas vidí nejen rozmazaně, ale ještě k tomu nepravidelně, jako by se díval do pokřiveného zrcadla.

Po čtyřicítce se u většiny lidí objeví takzvaná vetchozrakost, kdy čočka přestává být pružná a nemůže správně zaostřit na krátkou vzdálenost. Lidé si nejdříve pomáhají oddálením čtených no vin, jenže po čase jim ani natažené ruce nepomohou, a tak se musí konečně vypravit pro brýle.

Babské rady

Kolem očí a zraku existuje celá řada pověr a zaručených receptů. Lidé se setkávají s knihami zázračných cviků, s potravinovými doplňky nebo pobídkami k slunečním lázním ve snaze vidět dobře do sta let. Co je na takových návodech pravdy?

"Zdravé oko má svůj přirozený obranný systém. Podmínkou jeho dobrého fungování je dostatek vitaminů, minerálů, antioxidantů, karotenoidů luteinu a zeaxantinu prostřednictvím zdravé a vyvážené stravy," říká Darina Bujalková z oftalmologické kliniky pražské vinohradské nemocnice.

"Početné studie potvrzují, že dostatečný příjem těchto potřebných látek ve formě potravinových doplňků pomáhá snížit riziko vzniku věkem podmíněné makulární degenerace."

Zmíněný lutein a zeaxantin jsou antioxidační látky, které může člověk přijímat ve formě zeleniny, jako je špenát, kapusta, potočnice, červená paprika a petržel, ale také v tabletách z lékárny.

Pro zrak je také důležitý selen a zinek, které najdete v pšeničných klíčcích, v pivovarských kvasnicích, rybách, houbách, mléce, cibuli i jinde.

A co o očním cvičení soudí odborníci? "Zastánci a propagátoři očních cvičení tvrdí, že tento trénink vede ke stimulaci zrakových schopností, regeneraci zraku a k lepšímu vnímání barev. Cvičení očí jsou také součástí jógy. Určitě tedy svůj význam mají - nebo přinejmenším neuškodí," říká Ivan Schlemmer.

"Jestliže vycházíme z podstaty kvalitního vidění, která je závislá na vzájemné souhře obou očí, pak mluvit o očních cvičeních můžu jenom ve smyslu ‚výcviku vidění' tupozrakého oka u velmi malých dětí ve specializovaných pleoptických a ortoptických ambulancích s maximálním zapojením rodiny," vysvětluje Darina Bujalková.

Aby cvičení byla úspěšná, musí se vada včas odhalit a speciální cviky se musí provádět důsledně.

Lékaři se často setkávají s obavou, že se zrak může poškodit čtením. Ivan Schlemmer k tomu říká: "Dotyční si proto šetří oči tím, že nečtou, což je ovšem chyba. Oko, jako každý jiný orgán, který má správně fungovat, se musí přiměřeně zatěžovat."

Starejte se o své oči

• Sportujte s brýlemi

Máte-li v oblibě náročné sporty typu squash, box nebo paintball, nezapomeňte na ochranu očí. Prudce letící míček nebo pěst soupeře vám může trvale poškodit oko. Pro provozy s chemikáliemi nebo pro práce, kde hrozí riziko poškození zraku, je používání ochranných brýlí dokonce předpisem stanovené. Stejně tak je nutné, abyste tyto pomůcky používali i při práci s cirkulárkou, s žíravinami, především pak při hašení vápna.

• Vyhněte se slunci

Lidé jsou už dobře poučeni a škodlivému vlivu slunce na kůži, ale tolik už nemyslí na své oči. V létě nebo v zimě na horách si nasaďte sluneční brýle. Podle Testu MF DNES však příliš nezáleží na tom, kde si sluneční brýle pořídíte, protože dnes mají UV filtry všechny, ať už z renomované optiky, nebo ze stánku na tržišti. Pro jistotu si ale můžete nechat přítomnost filtru v optice ověřit. Nebezpečné je sledovat zatmění slunce bez kvalitního filtru, můžete si dlouhodobě zničit oči. Silné a dlouhodobé UV záření může urychlit vznik šedého zákalu.

• Choďte na prohlídky

Po čtyřicátém roce věku se doporučuje jednou až dvakrát za dva roky navštívit oftalmologa neboli očního lékaře. Ten vám udělá zkoušku zrakové ostrosti, prohlédne oční pozadí, změří nitrooční tlak. Pokud jsou ve vaší rodině dispozice pro zelený zákal a jiné závažné choroby očí, máte-li cukrovku nebo více než pět dioptrií na dálku, budou vaše návštěvy muset být častější. Rozhodně se vydejte k lékaři okamžitě, pokud se zrak zhoršil prudce, když vám vypadává nějaký úsek očního pole a také v případě, že se přidají další příznaky, jako třeba prudká bolest hlavy nebo zvracení. To totiž mohou být příznaky takzvaného glaukomového záchvatu, jehož zanedbání vás v nejhorším případě může připravit o zrak.

ČTĚTE TAKÉ:

Postupné zhoršování zraku je nevyhnutelné