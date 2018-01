Se svou váhou budu bojovat už navždy, říká obezitoložka

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Ditou Pichlerovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Na období po druhém porodu nevzpomíná Dita Pichlerová ráda. Bylo jí třicet a po narození druhého dítěte marně bojovala s kily navíc, váha tehdy ukazovala dokonce stovku. V té době už pracovala jako obezitoložka.

„Jednalo se o klasický příklad toho, kdy kážete vodu a pijete víno. Pacientovi se zhoršila cukrovka a já jsem mu radila, že by měl zhubnout. Ačkoliv to neřekl nahlas, v jeho pohledu jsem cítila: „Nejdřív začni u sebe, ty nádhero!“ vzpomíná lékařka, která se k hubnutí definitivně odhodlala v obchodě při zkoušení kalhot. Žádné nemohla sehnat a tehdy se sama na sebe naštvala.

Začala hladovkou. Co na tom, že jako lékařka věděla, jaký je to nesmysl, teď potřebovala rychlé výsledky. Brzy pochopila, že tudy cesta nepovede, a nejvíc pomohlo, když se zapsala na kurz hubnutí.

Dita Pichlerová Narodila se před 46 lety, je lékařka, která má dvacetiletou praxi v diabetologii a obezitologii. Zabývá se také nutričním poradenstvím a psychologií obézních.

Narodila se v Brně a vystudovala lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Po absolutoriu pracovala v Centru diabetologie IKEM. Od roku 2009 pracuje na OB klinice, kde se věnuje komplexní léčbě obezity a metabolického syndromu. Její hlavní specializace je indikace k bariatrickým chirurgickým výkonům a následná péče o tyto pacienty. Je také odborným garantem nutričních poraden.

V lednu pokřtila svou knihu Jak zhubnout a už nikdy nepřibrat, která vyšla v nakladatelství Grada. V knize radí, jak shodit přebytečná kila s dlouhodobým účinkem.

Je vdaná a má dvě dospělé děti (25 a 18 let).

„Viděla jsem, že mám stejný problém jako ostatní ženy, která tam seděly. Přitom nebyly hloupé, líné, nevzdělané. Jen si samy nevěděly rady. Teprve tam jsem pochopila, že to půjde i jinak než dalším extrémem. Protože já jsem do té doby dělala jenom extrémy. Byly to buď večírky, nebo diety, extrémní sporty a pak dva měsíce nicnedělání,“ vypráví obezitoložka, která dnes pacientům radí, aby jedli pravidelně, nepřejídali se, ale ani si neodpírali všechny radosti. Ona sama si občas vychutná víno, rodačku z Moravy v sobě nezapře.

„Dostávala jsem rady, ať na rok nebo dva víno vysadím a budu zase hubnout. Jistě by to fungovalo, ale nedovedu si odepřít to potěšení. Tohle se snažím podsunout i svým pacientům, protože kdo z nás má sílu úplně se předělat? Když má někdo rád sladké nebo tučné jídlo, bude mít nervy tohle všechno doživotně škrtnout? Někdo ano a je to obdivuhodné,“ říká lékařka.



“Pravděpodobnější však je, že se člověk všeho nevzdá a pak je důležité najít míru a frekvenci – jíst takové jídlo výjimečně a hlídat množství,“ dodává.



A taky sportovat, to Ditu Pichlerovou vždycky bavilo. Ráda běhá, cvičí, jezdí na kole a teď v zimě na orbitreku, který si přistavuje k televizi. To aby neměla čas přemýšlet, co odložila do ledničky.